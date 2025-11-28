'Golpes', ópera prima de Rafael Cobos, vencedora del festival Cinema25 de Córdoba

Cinema25 ha puesto en la noche de este viernes en Córdoba el broche de oro con su gala de clausura y la entrega de los Cervatillos de Bronce. 'Golpes', la ópera prima de Rafael Cobos, ha obtenido el Cervatillo de Bronce a ... Mejor Largometraje de Ficción, dotado con 3.000 euros, y 'La Marisma' de Manu Trillo ha sido el título ganador en la categoría de No Ficción, dotado con 2.000.

Además, el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje, dotado con 1.500 euros, ha sido para 'Gallina' de Fernando Reinaldos por «su originalidad y delicadeza, abordando de manera tan exquisita la aparición de la identidad de género en edades tempranas». El premio 'Cinema Córdoba', dotado con 1.000 euros, ha recaído en 'All you need is love' de Dany Ruz por «llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles».

El quinto galardón de la noche, el Premio del Público 'Martín Cañuelo', se le ha otorgado a 'Maspalomas' de Moriarti tras el voto de los asistentes a las proyecciones y la deliberación del jurado compuesto por representantes de Asociación Cinecercano, Asociación Mojo de Caña, Colectivo Azabache, Luciana Centeno y Plataforma 'La Filmoteca se queda'.

La gala de clausura, conducida por la periodista Marta Jiménez, se ha celebrado en el Teatro Góngora con la colaboración del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), espacio donde se han reunido grandes figuras del cine español y andaluz. Durante esta celebración se ha reconocido el papel de tres mujeres claves dentro de la industria cinematográfica en Córdoba y a nivel nacional.

Mercedes Tirado, técnico de cultura en la Diputación de Córdoba, ha sido distinguida con el premio honorífico 'Divulgación Cinematográfica de Córdoba'. La actriz María Morales ha recogido el galardón como 'Embajadora Cinematográfica de Córdoba. Y el hilo conductor del útimo acto del festival ha sido el tributo a Josefina Molina, cineasta cordobesa y figura clave en el cine español, cuya trayectoria profesional ha sido recordada en un vídeo homenaje.

La IV Semana del Cine de Córdoba cierra así una edición que ha acogido entre el 21 y el 28 de noviembre más de una veintena de proyecciones de largometrajes y cortometrajes, diversas mesas redondas, masterclass y otras actividades lideradas por profesionales del sector audiovisual. «Hemos mantenido la línea de crecimiento de 2024, hemos encontrado nuestra identidad y el público nos está respaldando; hemos alcanzado los 5.000 asistentes en total durante esta semana. La gran novedad de esta edición ha sido la incorporación del Cervatillo a Mejor Largometraje de No Ficción», ha afirmado el director de Cinema25, Edgar Burgos