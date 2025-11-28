Suscríbete a
ABC Premium

clausura

'Golpes', ópera prima de Rafael Cobos, vencedora del festival Cinema25 de Córdoba

Gallina' de Fernando Reinaldos, gana el premio al mejor cortometraje

La Semana del Cine de Córdoba llega con homenaje en su cartel a Pepe Varona, el bombero recientemente fallecido

La Semana del Cine de Córdoba mostrará títulos como 'Golpes', 'El Cautivo' o 'Sirat'

El director de 'Golpes', Rafael Cobos, durante la presentación de la película en Cinema25
El director de 'Golpes', Rafael Cobos, durante la presentación de la película en Cinema25 Vaca films

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cinema25 ha puesto en la noche de este viernes en Córdoba el broche de oro con su gala de clausura y la entrega de los Cervatillos de Bronce. 'Golpes', la ópera prima de Rafael Cobos, ha obtenido el Cervatillo de Bronce a ... Mejor Largometraje de Ficción, dotado con 3.000 euros, y 'La Marisma' de Manu Trillo ha sido el título ganador en la categoría de No Ficción, dotado con 2.000.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app