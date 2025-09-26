El Gobierno suspenderá este año el contrato de la mejora ambiental en el embalse de Cordobilla

El Gobierno de España ha confirmado que procederá este año a la resolución del contrato de las obras enmarcadas en el proyecto de mejora ambiental y de usos sociales y económicos en el embalse de Cordobilla de Puente Genil. Una confirmación que ha hecho por escrito en una respuesta a la senadora del PP Cristina Casanueva y a la que ha tenido acceso ABC. Esto es un nuevo jarro de agua fría para los regantes de la zona.

Las obras fueron licitadas en diciembre de 2021 por más de 3 millones de euros, y no se puso en marcha hasta finales de agosto de 2022, fecha en la que arrancaron los trabajos. Un mes después, a finales de septiembre, éstos fueron suspendidos, de forma temporal, ante la falta de caudal en el Genil.

Según el Gobierno, «las condiciones hidrológicas de almacenamiento de reservas hídricas en el embalse de Iznájar, del que depende la declaración de impacto ambiental, no ha cambiado desde la fecha de inicio de las obras». La prolongada sequía, que se arrastra desde hace más de cinco años, ha impedido cumplir las expectativas puestas en dicho proyecto y, por tanto, la resolución del contrato llegará en los próximos meses.

Para la Comunidad de Regantes del Genil-Cabra «era conocido que para la ejecución de la obra, había que desembalsar más de 200 hectómetros cúbicos del Iznájar», por lo que no les sorprende que se haya procedido a la suspensión del proyecto. «Hay que trabajar en buscar alternativas viables y duraderas», según indica Sensi Carmona, gerente de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra. «Nos reuniremos con Confederación para buscar otras opciones», detalla.

Asamblea extraordinaria

Por lo pronto, este lunes la Comunidad de Regantes Genil-Cabra celebrará una asamblea extraordinaria donde pretende plantear la construcción de una balsa, con capacidad de 5 hectómetros cúbicos, con el objetivo de garantizar el riego cuando finalicen los embalses. «Esta propuesta conllevaría aumentar la disponibilidad de agua en la Comunidad de Regantes y de esta forma, garantizar el terminar las cosechas de cultivos y asegurar la siembra de éstos en otoño», indica Carmona, quien manifiesta a ABC que la construcción de esta balsa se proyecta en un paraje ubicado en el término municipal de Santaella, colindante al canal.

«Se llenaría y vaciaría una parte por diferencia de cota -explica- y otra sería necesario aporte de energía que se realizaría mediante la planta fotovoltaica de 4 Mw que tenemos en Patamulo». Su elevado coste conllevaría implicar a generaciones venideras de la Comunidad de Regantes, según informan fuentes de este colectivo. Construido en 1953 y con una capacidad inicial de 34 hectómetros cúbicos, el embalse continúa colmatado a consecuencia de la notable erosión de su cuenca y la expansión del olivar.