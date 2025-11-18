Suscríbete a
El Gobierno tiene ya en redacción el proyecto para dotar de 6.600 hectáreas de regadío de olivar en la zona del Genil-Cabra

El documento dará forma a una ambiciosa actuación, porque el presupuesto estimado de la obra es de 35 millones

Licitan el proyecto que completará la zona regable del Genil-Cabra con 6.600 hectáreas

Los regantes del Genil-Cabra impulsan dos plantas fotovoltaicas para autoabastecerse de energía solar

El Gobierno prepara la última gran actuación en el Genil-Cabra
Baltasar López

Córdoba

El Gobierno central ha avanzado, en una respuesta escrita a senadores del PP, que ya se encuentra en redacción la actuación con la que se finalizará la puesta en riego de la zona del Genil-Cabra. En junio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ( ... CHG) anunció que se procedía a la licitación por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de los trabajos para elaborar el documento que guiará la citada actuación.

