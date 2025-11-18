El Gobierno tiene ya en redacción el proyecto para dotar de 6.600 hectáreas de regadío de olivar en la zona del Genil-Cabra

El Gobierno central ha avanzado, en una respuesta escrita a senadores del PP, que ya se encuentra en redacción la actuación con la que se finalizará la puesta en riego de la zona del Genil-Cabra. En junio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ( ... CHG) anunció que se procedía a la licitación por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de los trabajos para elaborar el documento que guiará la citada actuación.

En esta contestación, el Ejecutivo asegura que «ya se trabaja en la redacción del proyecto». El concurso estableció un plazo para que este trabajo se realice de doce meses. La Administración central recuerda que se intervendrá sobre los sectores XVI, XVII, XVIII y XXVII del Genil-Cabra, que corresponden a Santaella y La Carlota.

Esta futura obra, recuerda el Gobierno de Pedro Sánchez, supondrá 6.600 nuevas hectáreas de regadío de olivar y representará completar las 31.000 diseñadas para el área Genil-Cabra. Será una obra ambiciosa, porque se estima que la inversión sea de 35 millones.

El proyecto, explica el Ejecutivo, se redactará «de manera unificada, incluyendo tanto la red principal (infraestructuras hidráulicas, estaciones de bombeo, tuberías y líneas eléctricas), cuya ejecución deberá ser asumida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como la arteria secundaria de distribución y caminos, que ejecutará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».

Un planteamiento para evitar retrasos

El Gobierno central resalta que esta fórmula permitirá que cada Departamento del Estado participante en esta operación pueda ejecutar su parte «de forma simultánea, optimizando plazos y evitando retrasos en la puesta en riego».

Esta obra incorporará en las 6.600 hectáreas beneficiarias «un sistema de riego moderno, eficiente y telecontrolado, compatible con el uso sostenible de los recursos hídricos; asimismo, supone un importante impulso al desarrollo rural, la modernización del sector agrario y la mejora de la resiliencia frente al cambio climático».