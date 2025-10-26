El Gobierno prevé finalizar «en los próximos meses» el nuevo cuartel de la Guardia Civil en La Carlota

El Gobierno de la Nación ha asegurado que «actualmente se están ejecutando las obras de construcción de un cuartel de nueva planta en La Carlota (Córdoba), en el marco del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (2019-2025), las cuales se encuentran ... ya en estado muy avanzado, siendo previsible su finalización en los próximos meses».

Así lo ha indicado el Ejecutivo en una respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida al portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago. El parlamentario había preguntado si se «van a tomar medidas para que haya un vestuario de mujeres digno y en condiciones» en el actual puesto de la Guardia Civil, mientras «se remodela el definitivo cuartel de La Carlota».

Santiago también planteó «qué medidas se van a tomar, hasta que acaben las obras, para que el aparcamiento de los vehículos esté a una distancia no superior a 100 o 200 metros, que solvente la actual distancia de un kilómetro a la que se encuentra actualmente».

En su respuesta, además de confirmar la próxima finalización de las obras, el Gobierno central ha subrayado que «en el marco de la redacción del proyecto técnico se ha incorporado, conforme a las necesidades identificadas, la construcción de un vestuario femenino».

El Ejecutivo ha precisado que dicha instalación «cumple rigurosamente con las prescripciones técnicas establecidas por la normativa vigente, garantizando así el cumplimiento de los requisitos legales y funcionales exigidos». Actualmente, las agentes -que representan el 40% de la plantilla- utilizan una dependencia habilitada como archivo, según lamentó Santiago en su pregunta.

Asimismo, el Gobierno ha explicado que «por parte del Servicio de Protección y Seguridad (Seprose) de la Guardia Civil se ha elaborado recientemente un estudio con la finalidad de garantizar la seguridad, tanto de las personas, como de las propias instalaciones del acuartelamiento».

Por último, el Ejecutivo ha señalado que «por parte del Ayuntamiento del municipio se va a considerar la posibilidad de habilitar una nueva ubicación para los vehículos oficiales, de tal modo que éstos puedan situarse más cerca de las instalaciones provisionales del puesto», reduciendo así la actual distancia de un kilómetro, «siempre y cuando cumpla con las medidas de seguridad establecidas».