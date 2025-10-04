El Gobierno elude dar fechas sobre el control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba, otro factor para su despegue

El Gobierno central da largas y no fija ninguna fecha para la implantación en el aeropuerto de Córdoba del control de pasaportes para poder acoger vuelos de fuera del espacio 'Schengen' (cubre básicamente la UE). Dicho servicio abriría el abanico de posibilidades para el aeródromo en un momento en el que se encuentra en claro crecimiento, gracias a la implantación permanente de Vueling, con una ruta a Barcelona, y la expansión de operaciones de Binter a Canarias hasta, al menos, septiembre de 2026.

En dos respuestas parlamentarias, emitidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, este mes, a preguntas de los senadores del PP por Córdoba, Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego, la Administración central evita poner plazos para habilitar esta infraestructura de comunicaciones con dicho servicio.

Noticia Relacionada Los pasajeros del primer vuelo de Barcelona a Córdoba: «Es un sueño hecho realidad» JAVIER GÓMEZ Los viajeros ensalzan «las ventajas» de viajar directos sin pasar por Sevilla o Málaga y «el impulso económico» que puede suponer

En ambas respustas, el Gobierno se limita a indicar que «en la actialidad se está analizando junto a AENA [el gestor de los aeropuertos en España] el proceso para llevar a cabo la instalación, que no implica únicamente el control de pasaportes, sino también el control de aduanas y otros servicios».

Luego, desde el Ejecutivo central se recuerda que fue el 6 de febrero del presente ejercicio cuando la dirección de AENA realizó una petición formal al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad» para activar este servicio en el aeródromo de la capital. Se señala que el aeropuerto disponer de los sistemas necesarios para atender «el tráfico aéreo con procedencia y destino 'no Schengen'».

La tramitación del control de pasaportes acumula ya ocho meses de gestiones, pese a que la subdelegada del Gobierno apuntó a una pronta dotación del servicio

Es decir, son ocho meses de gestiones, pese a que en enero la subdelegada del Gobierno apuntaba a que la solicitud del control de pasaportes debía concluir con éxito en pocas semanas. AENA trata de restar importancia a la ausencia de este servicio alegando que no hay ninguna aerolínea que haya mostrado interés por activar en Córdoba rutas fuera del espacio europeo Schengen.

Hay que recordar que en septiembre de 2024, el aeródromo de la capital vio cómo una empresa no podía hacer despegar un vuelo chárter que había planificado a Estambul al carecer de control del pasaporte.

Despegue del aeropuerto

El Gobierno se limita a añadir que, «en caso de obtenerse» la autorización pertinente por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, «los controles documentales oportunos se llevarían a cabo en la sala de embarque y en la sala de llegadas, donde se insltaráin las casetas de control para cumplir con el marco normativo actual».

Éste sería un nuevo elemento que ayudaría al despegue de esta infraestuctura de comunicaciones, que vive un excelente 2025. Hasta agosto, con Binter operando y Air Nostrum haciéndolo exclusivamente durante el verano, el aeródromo ha sumado 14.042 pasajeros. Esta cifra representa un 126% más que en el mismo periodo de 2024 y es casi la misma cantidad que en ese ejercicio y el de 2023 juntos en cuanto a pasajeros. Estos datos sufrirán un nuevo acelerón con el hecho de que desde mediados del pasado mes Vueling tenga ya activa la ruta a Barcelona.