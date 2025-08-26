El Gobierno declara el área afectada por el incendio de la Sierra de Córdoba como zona catastrófica

Imagen del icendio en la zona del Castillo de la Albaida

El Gobierno central ha declarado este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, el área del incendio del Castillo de la Albaida, que se produjo en julio, como zona catastrófica. En él, se quemaron 84 hectáreas y hubo que desalojar 108 viviendas en la Sierra , con unas 540 personas afectadas.

El fuego de la Sierra de Córdoba comparte declaración con otros que se han producido en España en las últimas semanas. Aunque aún no se ha aprobado un paquete específico, la declaración de zonas catastróficas es un paso previo con el que el Ejecutivo ha abierto la vía para que los damnificados puedan reclamar ayudas económicas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Noticia Relacionada El Infoca da por estabilizado el incendio en el paraje de la Albaida de la Sierra de Córdoba Francisco Poyato El presidente de la Junta de Andalucía avanza la mejoría del siniestro y la vuelta de todos los desalojados a sus viviendas

La declaración de zona afectada permite, entre otras medidas, beneficiarse de exenciones fiscales o bonificaciones a la Seguridad Social, así como ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.

En las recientes emergencias de la DANA y el volcán en La Palma se ampliaron las ayudas directas fijadas por decreto. Habrá que ver qué da de sí el proceso en la capital, porque, pese a su voracidad, inicialmente no se reportaron, tras lograr apagarse, daños materiales relevantes. No hubo tampoco daños personales.