Suscríbete a
ABC Premium

POTENCIA ELÉCTRICA

El Gobierno condiciona dar marcha atrás en el 'apagón' de Córdoba a proyectos empresariales «reales y maduros» en las zonas afectadas

La Subdelegación del Gobierno de Córdoba se reúne con UGT, CC.OO., CECO y la Cámara de Comercio e insiste en que la propuesta inicial del Ministerio puede cambiar

Cabra, La Lancha y Peñarroya, los otros varapalos de Red Eléctrica al refuerzo de la potencia energética en Córdoba

La Junta alegará para que la mejora de potencia eléctrica del Norte se haga en el plan 2026/2030

El Gobierno condiciona dar marcha atrás en el &#039;apagón&#039; de Córdoba a proyectos empresariales «reales y maduros» en las zonas afectadas

J. Pino

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Pedro Sánchez alega ahora para dejar fuera al norte de Córdoba y la mejora de ocho subestaciones en otros puntos de la planificación de la red de transporte de la energía eléctrica para 2025-2030, que tendrán que plantearse «peticiones ... sustentadas en la implantación de proyectos empresariales reales y maduros» para justificar que cambie el criterio técnico inicial del Ministerio de Transición Ecológica. Una circunstancia que ya hicieron en su día los alcaldes y empresarios del Guadiato cuando se reclamó en el anterior periodo (2020-2025) la misma dotación de la que se carece.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app