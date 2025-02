El Gobierno compra a una UTE de Córdoba un algoritmo para prevenir ataques informáticos internos

Una unión temporal de empresas con sede en Córdoba, según se recoge en los documentos oficiales, ha sido seleccionada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Transformación Digital, en una compra pública innovadora que alcanzará a 82 empresas y que costará unos 150 millones de euros. La UTE elegida está formada por tres empresas, Ticsmart, Techherox y Softcom, solo una de las cuales tiene presencia en Córdoba. El proyecto no tiene tanto que ver con las amenazas que llegan desde fuera de las organizaciones sino con las que se producen en su interior.

Una compra pública innovadora (CPI por sus siglas) es un sistema en el que las administraciones buscan procedimientos tecnológicos o maquinarias novedosas o disruptivas que pueden servir para paliar carencias o para cubrir necesidades que se tienen. En realidad, forma parte de una especie de sistema inverso al tradicional de la contratación pública. Implica hacerse saber al mercado qué necesidad se tiene y que las empresas de un sector hagan saber qué soluciones tienen para ello. La Universidad de Córdoba llevó a cabo hace unos años una adquisición masiva de tecnología novedosa para el olivar que pretendía, por ejemplo, encontrar un nuevo vehículo que permitiese mecanizar la recogida de la aceituna en lugares con una pendiente tal que el tránsito de vehículos normales es imposible.

El Incibe pidió que se le ofreciesen soluciones contra los 'insiders'. Es decir, contra las personas que, dentro de una organización, acceden a información de interés para terceros. Las grandes filtraciones sobre secretos militares que se han conocido en los últimos años no se han producido por sofisticados ataques informáticos sino por personas que, hartas de su trabajo, copiaban un volumen considerable de información en un pen drive y se lo escondían en la ropa interior.

La resupuesta a eso es el proyecto EVE (Emotions and Vulnerabilities Exposed and Protected). El Incibe, que es el organismo público que coordina la ciberseguridad de los principales centros del Estado, va a invertir algo más de un millón de euros en una iniciativa donde está también involucrada, según la información disponible, la Autónoma de Madrid. Y la iniciativa es un algoritmo que predice cuándo está teniendo lugar un sabotaje interno que puede acabar con información sensible en manos de quien no debe tenerla.

Lo que el Incibe buscaba, según la información disponible, es un software que permitiese monitorizar el trabajo que se realiza en los ordenadores de una organización para establecer pautas de comportamiento que puedan ser sospechosas. Se entiende por sospecha, explica el Incibe, tanto aquellas prácticas que puedan ser involuntarias -producto de la negligencia- como aquellas que están realizadas con el propósito concreto de robar una información.

Es decir, va desde el movimiento masivo de datos sensibles hasta la instalación de aplicaciones no permitidas o el uso irresponsable de los privilegios que se dan a los usuarios de un sistema determinado. El algoritmo, según el proyecto concreto, permitiría adelantarse a determinado tipo de comportamientos para advertir de movimientos de riesgo.

