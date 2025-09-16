El Gobierno central evaluará a finales de 2026 si mantiene el nuevo tren de proximidad entre Palma y Villa del Río

El servicio de proximidad en tren que el Gobierno central puso en marcha en marzo de 2023 en el corredor Villa del Río-Palma del Río se enfrentará al examen de su continuidad el próximo año. Así lo refleja una respuesta del Ejecutivo a los tres senadores populares por la provincia de Córdoba, Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego.

En ella, la Administración central, indica que la modificación del contrato que ampara este servicio de tren toca en noviembre de 2026 -tiene tres años de vigencia, como experiencia piloto-. Al llegar a esa fecha, indica el Gobierno en su respuesta a estos miembros de la Cámara Alta, «se procederá a estudiar» los niveles de utilización de este servicio, de cara a su continuidad o no.

En otra respuesta sobre este mismo corredor ferroviario Villa del Río-Palma del Río, formulada por los mismos senadores, el Gobierno central informa de cuál ha sido el número de viajeros que subieron y bajaron en la estación de tren palmeña a lo largo del pasado año.

En cuanto a los primeros, se contabilizaron 84.687. Y los segundos fueron 88.524. Es decir, en total estas infraestructura de transporte contabilizó 173.211. Los servicios ferroviarios de proximidad son aquellos con frecuencias intermedias entre los de cercanías y los de media distancia. Nacieron con la cobertura de la ley de Presupuestos del Estado de 2023.