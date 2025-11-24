El Gobierno central da la espalda a Montilla-Moriles tras los daños del mildiu

El sector productor de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, se ha encontrado con respuestas muy diferentes por partes de las administraciones a su demanda de ayudas tras la última campaña que estuvo marcada por los cuantiosos daños causados por el mildiu a ... los viñedos. Por un lado, la Junta y la Diputación de Córdoba han respondido a las llamadas de socorro de los viticultores, bodegas y cooperativas de la zona vitivinícola, mientras por parte del Gobierno central los apoyos prestados son nulos, tal y como reconoce el propio Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez (PSOE).

Hay que recordar que el pasado 25 de septiembre se daban por finalizada la vendimia en Montilla-Moriles con una cosecha que se quedó en los 19,05 millones de kilos de uva, la producción más baja de la historia del marco de calidad. Esta cifra, además, suponía un descenso del 33 por ciento con respecto a la correspondiente a 2024, además de ser inferior a la mitad de lo se considera una cosecha normal. La fuerte irrupción en esta ocasión del mildiu es el principal motivo de esta merma. Se trata de un hongo que se desarrolla especialmente en ambientes húmedos, como el originado tras la última primavera que alcanzó registros muy elevados de pluviometría.

Esta situación coyuntural se suma a la pérdida de superficie que ha sufrido este cultivo en el Sur de la provincia desde hace años debido a la baja rentabilidad y a la falta de relevo generacional. Ante este escenario, los viticultores reclamaron ayudas públicas para amortiguar todos estos efectos negativos originados por la citada plaga.

Ante esta petición, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha anunciado que no prestará ningún tipo de soporte económico a Montilla-Moriles por este motivo. Así se indica en una respuesta en el Senado del departamento de Luis Planas (PSOE) a una pregunta del PP, justificando su negativa en que «la plaga del mildiu de la vid no es una plaga cuarentenaria ni regulada, por consiguiente, corresponde al agricultor su control para reducir su incidencia o efectos, según la Ley de Sanidad Vegetal». El escrito continúa afirmando que »el agricultor dispone un amplio elenco de herramientas fitosanitarias para atender la problemática que el mildiu plantea regularmente a la vid«.

Resulta llamativo que el Ministerio asegure que el sector vitivinícola cuente con medidas suficientes para combatir esta plaga, cuando muchos viticultores se quejan de las crecientes limitaciones impuestas por la Unión Europea (UE) y por el propio Ejecutivo central a la hora poder utilizar determinados productos fitosanitarios que, hasta su prohibición, resultaban muy efectivos contra el mildiu.

Expansión de 'lengua azul'

Frente a esta negativa del Ministerios, la Junta se comprometió en septiembre a aprobar un paquete de ayudas de las que se verían beneficiados tanto el viñedo afectado por el hongo como los ganaderos que se habían visto perjudicados por la expansión de la «lengua azul». Esta promesa se hizo efectiva el pasado 17 de noviembre cuando se publicó en el BOJA la resolución que daba luz verde a unas ayudas que superaban los 19 millones de euros. En el caso del sector vitivinícola andaluz la cuantía de las subvenciones ascendía a 5,6 millones de euros. La orden no especifica las cantidades destinadas a cada zona de producción.

Igualmente, el mes pasado la Diputación de Córdoba anunció una ayuda de unos 140.000 euros a «los viticultores y los elaboradores de Montilla-Moriles para paliar las pérdidas y los daños causados en la pasada vendimia por el mildiu y las altas temperaturas que hubo en verano, que también tuvieron parte de responsabilidad en la bajada de la cosecha«, según explicó la institución provincial. Este dinero irá dirigido específicamente a cubrir las cuotas del presente año a las que tiene que hacer frente el sector que pertenece a la DOP.