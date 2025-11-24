Suscríbete a
El Gobierno central da la espalda a Montilla-Moriles tras los daños del mildiu

El sector vitivinícola de Montilla-Moriles se siente desamparado ante la falta de apoyo estatal tras una vendimia devastada por el mildiu

Finca vitvinícola del marcho de la DO Montilla-Moriles de la provincia de Córdoba
Pablo Cruz

Córdoba

El sector productor de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, se ha encontrado con respuestas muy diferentes por partes de las administraciones a su demanda de ayudas tras la última campaña que estuvo marcada por los cuantiosos daños causados por el mildiu a ... los viñedos. Por un lado, la Junta y la Diputación de Córdoba han respondido a las llamadas de socorro de los viticultores, bodegas y cooperativas de la zona vitivinícola, mientras por parte del Gobierno central los apoyos prestados son nulos, tal y como reconoce el propio Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez (PSOE).

