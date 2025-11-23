Suscríbete a
ABC Premium

infraestructuras

El Gobierno asegura ahora que la antigua sede de UGT en Córdoba fue transferida a la Junta

Tras años de abandono y denuncias vecinales, el Gobierno responde a una pregunta de Vox que la titularidad pasó en el año 1983 al gobierno andaluz

La antigua sede de UGT en Córdoba vuelve a manos del Estado y el Ayuntamiento busca nuevos usos

La sede de UGT en el Sector Sur: un foco de basura y abandono que no quiere dueño

Fachada principal del edifico de la antigua sede de UGT en la calle Marbella
Fachada principal del edifico de la antigua sede de UGT en la calle Marbella ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno ha asegurado ahora que el edificio que fue sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la calle Marbella de Córdoba capital fue transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la década de los 80, después de que Vox haya ... advertido de que el inmueble «lleva años abandonado y se ha convertido en un foco de insalubridad y peligro».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app