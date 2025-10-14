Suscríbete a
El Gobierno admite que aún no ha actualizado el proyecto de urbanización del suelo de la prisión de Fátima para viviendas

Traspasa los terrenos de Interior al Ministerio de Vivienda casi dos años después de que quedara desierto el concurso para obrar los terrenos

El Gobierno se atasca en las 236 viviendas asequibles del solar de la antigua cárcel de Fátima

Gobierno, Junta y Ayuntamiento entregan 113 nuevos alojamientos para mayores de 65 años en Sama Naharro

Suelos de la vieja prisión de Fátima
Suelos de la vieja prisión de Fátima abc
B. L.

B. L.

Córdoba

El desbloqueo de los suelos de la vieja prisión de Córdoba, en Fátima, ha dado este martes un paso al materializar el Gobierno central su traspaso desde la Sociedad de Infraestructuras, Equipamientos Penitenciarios y Seguridad del Estado (Siepse) a la nueva Entidad Estatal de ... Vivienda, dependiente del Ministerio del mismo nombre. Era el paso necesario para que se pueda sacar partido a unos suelos que continúan sin acoger las viviendas previstas, pese a que la cárcel se derribó en 2006. En febrero, se anunció que era un trámite necesario para que pudiera procederse a la urbanización y posterior construcción de las promociones allí previstas.

