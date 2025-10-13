Suscríbete a
Germina el montaje de Flora: los patios de Córdoba se preparan para florecer

Los artistas comienzan a dar forma a las cinco creaciones que, bajo el lema 'Futuro', transformarán la ciudad en un jardín de arte y reflexión

Conoce a los artistas que participan este año en el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Flora 2025

Montaje de la instalación que podrá verse en la Diputación de Córdoba Fotos y vídeo: VALERIO MERINO
Davinia Delgado

Córdoba

Las semillas de los cinco proyectos artísticos que florecerán el próximo viernes en el marco del Festival Internacional de las Flores, Flora, han comenzado a germinar este lunes. Desde primera hora de la mañana, los artistas que participarán en esta edición han trabajado en ... el montaje de sus propuestas, que comparten un mismo hilo temático: 'Futuro'.

