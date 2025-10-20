Suscríbete a
El gerente del Instituto de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba renuncia para retirarse en su puesto en la Junta

Ricardo Martín de Almagro deja el puesto tras una etapa de mucha actividad en el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños

Ciudad de los Niños, dependiente del Imgema
El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) del Ayuntamiento de Córdoba ha tomado conocimiento de la dimisión presentada por su gerente, Ricardo Martín de Almagro, quien deja su cargo por motivos «estrictamente personales», y será el coordinador general de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad, ... Adelardo Cánovas, quien ocupe el puesto, de forma interina, mientras se lleva a cabo el proceso abierto de concurrencia competitiva para designar al próximo titular del puesto.

