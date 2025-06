Los ganaderos afrontan el mejor verano en años al tener más agua y reducir sus costes

Medidas para no olvidar la sequía

«No me cansaré de decir que es necesaria y muy urgente la red de distribución de agua ganadera para la comarca, ya que las épocas de sequía volverán y deberíamos estar preparados para afrontarlas». Así los aseguró el responsable de la Asociación Frisona de Dos Torres (Afrido), Juan Francisco Sánchez, quien agregó que «estas actuaciones son imprescindibles para no tener que volver a depender del transporte de agua» que se produjo entre abril de 2023 y el mismo mes de 2024 cuando la Junta declaró no apta para el consumo del líquido elemento en el Norte de la provincia. Según indicó, esto puso en peligro la viabilidad de algunas explotaciones. Para el presidente provincial de Asaja, Fernando Adell, «las administraciones deberían aprovechar los momentos actuales para adoptar medidas que amortigüen los daños que se originen en el campo cuando regrese la sequía, algo que seguro que ocurrirá».