Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La caída fortuita de una lámpara, posible causa del incendio de Dos Hermanas saldado con la muerte de un anciano
En directo
Sigue el partido Valencia - Real Betis de la 12ª jornada liguera en Mestalla

tribunales

Un ganadero de Villanueva del Duque se enfrenta al juicio por la muerte de 36 vacas deshidratadas

Pacma, que ha ejercido como acusación popular, pide 54 años de prisión para el imputado

Un padre se enfrenta en Córdoba a 8 meses de prisión por lanzarle a la cara un rotulador a su hija por no aprenderse la lección

Vacas en buen estado de una ganadería cordobesa
Vacas en buen estado de una ganadería cordobesa álvaro Carmona

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba acoge este lunes el juicio contra el ganadero acusado de la muerte en 2022 de 36 vacas por «deshidratación e inanición» en una explotación de Dos Torres, para quien el Partido Animalista Con el Medio Ambiente ( ... Pacma), que ha ejercido como acusación popular, pide 54 años de prisión en este «grave caso de maltrato animal».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app