Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz, arquitectos conservadores: «Retardaremos el fuego y ganarle cinco minutos es vital para el monumento»

Sentarse en el Patio de los Naranjos con Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz Cabrero, arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral, es hacerlo con dos profesionales responsables del proceso de cuidado y mejora que viene experimentando el monumento desde hace muchas décadas, y que impulsa decididamente el Cabildo, ente eclesiástico responsable del histórico inmueble.

En esta entrevista con ABC, detallan cómo es el minucioso trabajo de prevención contra el fuego, clave para que el incendio del 8 de agosto no castigara gravemente a la Mezquita-Catedral, las primeras conclusiones de mejoras en la lucha contra esta amenaza y abordan cómo serán los trabajos de rehabilitación, que se centrarán en la capilla de la Encarnación (de menor valor patrimonial que otras del entorno que no se vieron afectadas por las llamas), cuyo techo se vino abajo, y el vestíbulo de la puerta de San Nicolás, que se usaba como almacén.

-¿Los bomberos y el personal del monumento evitaron una catástrofe en la Mezquita-Catedral?

-G. R. C.: Así es. Tras ese plan de autoprotección, hay mucho trabajo. Los bomberos vienen aquí continuamente. Acuden en un plan de estudio y traen a los bomberos jóvenes que no han venido antes. Hay una colaboración que… Mire [dice, dirigiéndose al periodista y señalándole las cubiertas], ¿ve el pico de aquella cubierta? ¿Ve ahí una plaquita?

-Sí, veo una pequeña placa.

-G. R. C.: Ahí, pone el número de la nave. Todas las naves están numeradas. Cuando los bomberos llegan por una alarma de fuego, ya vienen derechos al sitio y sabiendo dónde tienen que enganchar la manguera. Saben cuáles son las bocas en las que pueden poner las mangueras según el punto en que estén las llamas. Más allá de los simulacros, vienen con mucha frecuencia. Continuamente les llama el canónigo de la comisión de Seguridad, Agustín Moreno. Como hacemos obras de forma seguida, cada vez que hacemos trabajos en un sitio, vienen para ver qué cosas han cambiado o se han sustituido. Ese plan de vigilancia y de control de amenazas se está continuamente renovando.

-G. R.: El gran éxito fue que se logró confinar el fuego en una superficie muy pequeña, inferior al uno por ciento de las cubiertas. Eso fue posible por todo este trabajo previo; no sólo la labor del día del incendio, sino la anterior con cuestiones como que los bomberos conozcan el edificio. Y el personal de la Catedral de inmediato se presentó voluntariamente cuando se produjo el fuego y ellos fueron una ayuda imprescindible. Porque, por muy bien que los bomberos conozcan el edificio, mucho mejor lo conocen los albañiles, canteros y carpinteros que trabajan en él. Y hay unos sistemas de alarma que funcionan inmediatamente al detectar las llamas y se comunicó a bomberos en un minuto lo que estaba sucediendo.

«Incorporaremos lo que estamos aprendiendo del incendio. Es algo que nos ayudará a retardar aún más el fuego»

-Es decir, que hay muchas claves tras el éxito en la extinción de este fuego.

-G. R.: La Mezquita-Catedral se salvó con el trabajo de aquella noche y con la labor de muchísimos días anteriores, preparándose para ese escenario, Los incendios, aunque tratamos por todos los medios de evitarlos, pueden surgir por miles de motivos. Lo importante es ser capaz de controlar el fuego cuando los daños que se han hecho son todavía lo más limitados posibles.

-G. R. C: Este edificio tiene que tener las cubiertas de madera, que es como fue construido. Tenemos la obligación de mantener el monumento en su integridad; no sólo lo que se ve, sino toda su estructura debe ser conservada tal como era. Una vez que las cubiertas son de madera, el riesgo de fuego es inevitable. Existe. Está ahí. Eso no se puede evitar. Entonces, la única manera de luchar contra el fuego es previniendo, por un lado, y por otro, con los protocolos de control de fuego. Y previniendo quiere decir, por ejemplo, que la normativa de protección contra los incendios te exige que la madera en la cubierta tenga más sección de la que demanda estrictamente el cálculo, para que, si se prende fuego, haya un tiempo hasta que se colapsara, suficiente como para que lleguen los bomberos. Eso ha funcionado.

-G. R.: Porque en situaciones de fuego sabemos que, hasta que los bomberos puedan actuar, las llamas debilitarán las vigas en su tamaño, y ese tamaño que queda debe de ser suficiente para evitar el colapso de la estructura. Y eso en general, en esta cubierta afectada por el incendio, ha funcionado bien; con lo cual ha habido zonas que, aunque han ardido y que tenemos que volverlas a construir completamente, no han llegado a caerse. Si se vienen abajo, los riesgos son mucho más grandes: la madera ardiendo ya puede, por ejemplo, transmitir el fuego por dentro del edificio.

-Hay una labor de prevención en la que no se repara hasta un episodio de este tipo. Porque, por ejemplo estos días se ha apuntado algo que en su momento pasó desapercibido: que el Archivo de la Mezquita-Catedral, situado junto al mihrab, se dotó hace un par de años de otro novedoso sistema contraincendios. ¿En qué consiste?

-G. R. C.: El problema del Archivo es distinto al que ofrecen unas cubiertas de madera. Ahí, lo que pasa es que hay muchísimo papel almacenado... Pero, ahí, hemos podido recurrir a un sistema que lanza un gas que expulsa al oxígeno. Y entonces, cuando el fuego se queda sin oxígeno, se apaga...

-G. R.: ...Y es un gas que no daña los libros ni los documentos.

-G. R. C.: Eso se puede hacer en un lugar como el Archivo, que se pueden cerrar puertas y ventanas. Queda completamente estanco y el gas funciona. En un lugar como una cubierta, ese mecanismo no se puede utilizar. El Cabildo tiene ahora entre manos un proyecto que se llama de nebulización, que es para las cubiertas de arriba, las altas, de los brazos del crucero, del crucero, del presbiterio y de la nave del coro; toda la parte alta. Esa zona tiene un sistema de detección del fuego y de extinción semejante al de la parte de abajo. Pero nos dimos cuenta de que ahí los bomberos tardarían muchísimo más en llegar, porque tienen que subir por unas escaleras incómodas, largas, tienen que ir de una parte a otra… Entonces, ante el riesgo de que no lleguen a tiempo, se instalará este sistema de agua nebulizada.

«No es una actuación de restauración técnicamente difícil. Pero este tipo de trabajos siempre tienen un grado de incertidumbre»

-Con él, ¿se protege un punto crítico ante un fuego por la dificultad de los bomberos para trabajar en él?

-G. R. C.: Exactamente.

-G. R.: Una de sus ventajas es que apaga los fuegos sin grandes cantidades de agua, porque muchas veces en los fuegos, en edificios valiosos, el agua puede dañar cubiertas [los bomberos señalaron que uno de los factores que influyó en el hundimiento del techo de la capilla de la Encarnación fue el peso del agua lanzada con las mangueras], cuadros... Este sistema es como una especie de lluvia fina, que servirá para apagar el fuego pero no se usa en cantidades tan grandes que pase, por ejemplo, el agua al interior si se está trabajando en las cubiertas.

Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo dialogan antes de empezar la entrevista con ABC m. ariza

-El Cabildo tendrá que invertir sólo para colocar este sistema, que es el que tiene Notre Dame, en esa zona de la Capilla Mayor 1,2 millones. Se empezará a implantar en octubre. Pero quiere ir extendiéndolo a todo el monumento. Eso va a llevar mucho tiempo y mucho dinero.

-G. R. C.: Sí, habrá que hacerlo muy lentamente. Pero, insisto, lo que nos preocupa verdaderamente son esas cubiertas altas. Son las de difícil acceso para los bomberos y en ésas ahora se instalará el sistema de agua nebulizada.

-¿Se sabe algo más de la causa exacta del incendio, más allá de que se originó en la zona que se usaba para almacén?

-G. R. C.: Estamos a la espera de que la Policía Científica diga lo que tiene que decir. Nosotros no debemos especular.

-G. R.: La Policía está haciendo un análisis muy riguroso. Y no se ha hecho público aún. Sería un poco aventurado que dijéramos nosotros algo

-El plan de autoprotección funcionó. Pero, ¿creen que es necesario introducir mejoras?

-G. R.: Siempre es necesario introducir mejoras. Siempre es necesario aprender de las cosas que han ocurrido. Estamos reflexionando sobre muchas cosas y sacaremos conclusiones que representarán, a lo mejor no grandes mejoras, pero sí pequeñas mejoras. Aunque todo haya funcionado bien, hemos visto muchísimas cosas dentro de lo difícil que es aprender de un incendio porque las llamas se comportan de una manera muy difícil de entender.

-G. R. C.: Lo que estamos aprendiendo lo incorporaremos en primer lugar a esta restauración y luego a sucesivas obras que hagamos. Es algo que no evitará un incendio. Pero sí es algo que nos ayudará a retardar aún más el fuego. Aquí, lo fundamental es sacarle cinco minutos más al colapso de una estructura, porque puede ser salvarla. Puede ser evitar que el fuego pase a la cubierta de al lado. Son avances muy pequeños pero son muy seguros.

«Empleados del monumento han retrasado sus vacaciones. Debían estar de descanso y hay 20 trabajando en las tareas de emergencia»

-¿Y eso cómo se puede hacer en esta restauración?

-G. R. C.: Le pongo un ejemplo. Hemos visto con los bomberos cómo utilizan las buhardillas [son las pequeñas entradas que tienen las cubiertas para acceder desde fuera; son como unos tejaditos. Hay una ventana y se entra en el espacio que tiene la cubierta como techo y la bóveda como suelo] y hemos comprobado de qué manera colapsan las maderas. Nosotros vamos a saber ahora colocar mejor las buhardillas y poner las maderas a unas distancias más eficaces para esta cuestión de ganar tiempo ante el fuego. Todo es, insisto, una cuestión de ganar tiempo ante las llamas. Porque cinco minutos, que es lo que nosotros podemos ganarle al fuego, son vitales para el edificio.

-Entonces, trabajarán sobre...

-G. R. C.: ...Es que sobre esta cuestión de las buhardillas, tenemos que decir que nosotros, antes de este incendio, teníamos presentada una solicitud a la Delegación de Cultura para abrir buhardillas como las que hemos comentado en algunas naves que no las tenían. Porque sabemos que hay buhardillas que tienen un acceso difícil. Y habíamos planteado eso y elevado ese proyecto a la Delegación de Cultura. Para ello, habíamos pedido a los bomberos que nos hicieran un informe y ellos elaboraron un documento muy rotundo diciendo que esos elementos son muy necesarias. Y Cultura nos lo autorizará, de hecho. Pero eso lo paramos ahora porque primero tenemos que resolver esto que tenemos entre manos.

Trabajos de emergencia

-El obispo, Jesús Fernández, ha mostrado su admiración por el ritmo de los trabajos de emergencia.

-G. R. C.: En esto, tenemos que ser muy elogiosos con todo el mundo. Empezamos porque la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento en menos de 12 horas nos han dado la autorización a un plan de emergencia que sometimos a su juicio. El domingo [el incendio fue un viernes], ya se estaba trabajando en retirar escombros y en todo lo que habíamos planteado. Luego, están los trabajadores del monumento. Se suponía que desde el 15 de agosto tenían que estar de vacaciones. Las han retrasado. Ahí [dice mientras señala la Mezquita-Catedral], hay 20 personas trabajando que ahora debían estar descansando.

-G. R.: Ellos tienen un compromiso con el monumento. Eso puede ser una causa de los ritmos de estos trabajos. Otro factor es la agilidad del Cabildo.

-En cuanto a los trabajos de restauración propiamente dichos, ¿serán complejos?

-G. R. C.: No sabemos lo que puede surgir. Estas obras son muy tramposas. De repente hallas una zona que pensabas que no estaba afectada y lo está.

-G. R.: Este tipo de trabajos siempre tienen un grado de incertidumbre que no tiene una obra de nueva planta. Las obras de restauración de un fuego... Conocemos todos los daños visibles, pero puede haberlos invisibles, que, de existir, iríamos descubriéndolos en el estudio que empezaremos ahora. Por ello, no nos atrevemos a dar plazos. Más allá de esa matización, no es una actuación técnicamente difícil. Hablamos de restaurar unas cubiertas con unos seis años de vida, porque ya intervinimos sobre ellas reconstruyéndolas, con lo que no es tan complicado. Y en el caso de la Capilla de la Encarnación, pese a venirse abajo su techo, el retablo ha tenido relativamente muy pocos daños. Con este fuego, la Mezquita-Catedral no ha sufrido ningún daño irremediable, de los que nunca podrás recuperar aunque hagas imitaciones. No se perdió nada especialmente valioso… Valioso es todo el edificio, pero, insisto, hablo de haber perdido elementos para siempre.