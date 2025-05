La fusión de Cajasur en Kutxabank limita traslados y sube el salario

Asprobank, el sindicato mayoritario de Cajasur con el 68 por ciento del respaldo de los trabajadores de la entidad, firmó un documento con Kutxabank el pasado 25 de abril que fija las condiciones en las que los 1.600 empleados pasarán a depender de un modo directo del grupo vasco, una vez que se produzca la fusión por absorción anunciada a comienzos de este mes de mayo y que está prevista entre finales de este 2025 y comienzos de 2026 —la fecha exacta no ha trascendido aún—.

El acuerdo entre la representación sindical y la empresa, al que ha tenido acceso ABC, se sostiene sobre tres claves. La primera es que a todo el personal de Cajasur, que desaparecerá como marca, le contará la antigüedad en Kutxabank desde el 1 de septiembre de este año, aunque la fusión no sea efectiva hasta meses después.

La segunda tiene que ver con la contención de los traslados de los trabajadores, puesto que la experiencia de otras integraciones financieras habían alertado a los representantes de la plantilla de Cajasur, que temían que la movilidad se convirtiera en una herramienta para justificar despidos: así, durante 2025 y 2026 Kutxabank solo podrá desplazar de su puesto a empleados a menos de 35 kilómetros de su puesto actual, a 70 en el bienio siguiente y como mucho a cien entre 2027 y 2028.

La plantilla mantiene el plus de asistencia, que en Kutxabank no existe, y el Premio de Constancia en el Trabajo

La empresa ha aceptado una serie de compensaciones en el caso de traslados, siempre dentro de los límites ya citados: los afectados recibirán 0,29 euros por kilómetro desde el domicilio a partir del kilómetro 30 y seis euros al día el primer año, siete el segundo y ocho en el siguiente.

Y tercero: el acuerdo de la fusión va a acompañado de una subida salarial en tablas del 0,95% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año 2025. Así, los empleados recibirán de corrido el abono del trienio una vez que se produzca la absorción: esto es, lo que cada cual tenga acumulado de antigüedad hasta la fecha de la integración.

Balance positivo

«Estamos probablemente ante unos de los mejores acuerdos de integración de los últimos diez años», aseguran las fuentes oficiales de Asprobank consultadas por este periódico.

«La media de años que duran las homologaciones en el sector es de cinco años, y en este caso será de un año», añaden, al tiempo que enfatizan que una de las conquistas del acuerdo es que, en contra de los precedentes en el sector, el pacto entre los trabajadores y la empresa limita la movilidad y la hace progresiva en el tiempo.

«Tardamos cuatro años en que se nos aplique la movilidad que contempla el convenio Kutxabank y ponemos como referente la comunidad autónoma, dificultando al máximo los traslados fuera de Andalucía», resalta Asprobank. «Además, tiene una cláusula de protección de los empleados ante cierres de oficinas (limitando la movilidad en ese caso)», recalca el sindicato.

Los empleados han logrado también que se mantenga el plus de asistencia, que la plantilla de Kutxabank no disfruta, con una naturaleza no absorbible ni compensable. El Premio a la Constancia en el Trabajo del que gozan los empleados de Cajasur también se conserva, por más que Kutxabank lo eliminase hace años. Los préstamos que tengan suscritos los trabajadores seguirán con la normativa de Cajasur, y los futuros se regirán por el convenio de Kutxabank.

VALORACIÓN Al contrario de todas las integraciones que se han vivido estos últimos catorce años esta nace con un acuerdo previo», señala Asprobank

«Al contrario de todas las integraciones que se han vivido estos últimos catorce años, que primero se anunciaba la integración y luego se negociaba un acuerdo lo que causaba miedo y temor entre los empleados de la empresa absorbida, esta nace con un acuerdo previo a la integración lo que da tranquilidad a los compañeros y compañeras que no temen por su bienestar», indican las fuentes de Asprobank.

El sindicato puntualiza que «la valoración que hacemos sobre el efecto que tendrá sobre Andalucía y Córdoba es muy positiva: esta integración no cambiará nada, llevamos 14 años baja la tutela de BBK en primer lugar y ahora Kutxabank y la empresa ha demostrado sobradamente su compromiso con el tejido social y económico de Andalucía; además no podemos olvidar que el cien por cien de la masa laboral de esta entidad es de origen Andaluz y cordobés. Para nosotros no desaparece nada, se transforma en algo más sólido y valioso tanto para los empleados, como para la sociedad andaluza».

«Integrarnos en una entidad que es una de las más solvente a nivel nacional y europeo da tranquilidad a la plantilla de Cajasur: el que diga lo contrario es que tiene intereses ajenos a los de Córdoba y andaluces», concluye.

