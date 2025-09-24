La Fundación Silbon donará ropa y calzado a niños de la Obra Social 'Hermano Bonifacio' de Córdoba

La Fundación Silbon se une con el Hospital San Juan de Dios de Córdoba para la suscripción de un convenio de colaboración para la Obra Social 'Hermano Bonifacio'. La compañía textil repartirá en forma de donación prendas de ropa y calzado para las familias usuarias de esta obra social.

La primera línea de colaboración permitirá que una treintena de niños estrenen zapatillas, sudaderas y mochilas. Asimismo, ambas entidades anuncian que se realizarán otras donaciones de prendas de ropa y calzado a lo largo del año. Los trabajadores de Silbon podrán también hacer un voluntariado corporativo en las instalaciones de la obra social, con el objetivo de acercarlos a la actividad que se desarrolla en el centro.

El director gerente del Hospital San Juan de Dios, Horacio Pijuán, ha querido agradecer a la empresa cordobesa su colaboración y ha celebrado que cada vez sean más las compañías que se suman al proyecto, que lleva casi un siglo de historia.

Noticia Relacionada Más de 650 menores cordobeses reciben material escolar a través de Cruz Roja ABC Córdoba Los lotes repartidos por los voluntarios de esta ONG que incluyen mochilas, cuadernos, lápices, rotuladores, calculadoras o compás

Por su parte, Aécio Dantas de Sousa, gerente de la Fundación Silbon, ha señalado que «en la Fundación Silbon creemos que la solidaridad tiene el poder de cambiar realidades. Este acuerdo con el Hospital San Juan de Dios y la Obra Social 'Hermano Bonifacio' es una forma de reforzar nuestro compromiso con la sociedad cordobesa y, especialmente, con la infancia más vulnerable«.

Durante 2024, la Obra Social 'Hermano Bonifacio' atendió a 4.750 familias en situación de vulnerabilidad derivadas de los Servicios Sociales municipales y de diferentes entidades sociales y parroquias, un 36 por ciento por encima de la cifra de usuarios de un año antes. Esto se traduce en 160.320 kilos de alimentos entregados y 12.440 prendas de vestir y calzado.