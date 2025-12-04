La Fundación Bangassou, Labor Maint, Secalflor y el IES Galileo Galilei reciben los Premios Emacsa

La Fundación Bangassou, Labor Maint, el IES Galileo Galilei y Secalflor han resultado ganadores de los Premios Emacsa (empresa municipal de aguas) a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento 2024, entregados este jueves en su sede. Los galardones, según ha informado esta ... sociedad del Ayuntamiento de Córdoba en un comunicado, han vivido una edición caracterizada por un mayor número de participantes y el creciente interés por la gestión sostenible del agua.

En total, se han presentado cerca de una veintena de candidaturas entre las cuatro categorías convocadas, lo que «confirma el creciente interés y la implicación de empresas, entidades sociales, instituciones y centros educativos en la búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles para la gestión hídrica».

En la categoría de Iniciativa Empresarial, el premio ha recaído en la empresa cordobesa Labor Maint SL. La empresa ha sido reconocida por «situar la sostenibilidad en el centro de su actividad, implantando sistemas de almacenamiento de aguas pluviales para su reutilización, reduciendo así el consumo de agua potable, y aplicando riego por goteo en todas sus actuaciones para minimizar pérdidas y mejorar la eficiencia».

El IES Galileo Galilei ha ganado el premio a la Iniciativa Educativa. Recibe esta distinción «un centro referente en Córdoba por integrar la eficiencia hídrica en su proyecto formativo vinculado al sector primario». El centro trabaja con sensores, herramientas digitales y sistemas de monitorización que permiten gestionar el riego de forma eficiente y basada en datos reales, además de haber desarrollado el recurso educativo abierto 'Cada gota cuenta', destinado a fomentar el uso responsable del agua desde edades tempranas. Su enfoque representa una apuesta clara por la innovación, la sostenibilidad y la educación práctica.

En la categoría de 'Iniciativa de Investigación e Innovación', el premio ha sido otorgado a Secalflor SL. Emacsa destaca que esta empresa ha desarrollado un producto cien por cien cordobés «capaz de mejorar la capacidad del suelo para retener agua de manera natural, sin recurrir a químicos ni polímeros, lo que permite reducir entre un 50% y un 70% el consumo de agua y mejorar simultáneamente la estructura del suelo y la salud de la microbiota». Es una innovación que ofrece soluciones sostenibles para contextos agrícolas, forestales y urbanos, aportando eficiencia real y medible.

«Una cultura del agua más eficiente y sostenible»

Y el premio a la Iniciativa Social ha reconocido la labor de la Fundación Bangassou, con más de 25 años de trabajo en la República Centroafricana apoyando a colectivos vulnerables. La entidad ha sido distinguida por su esfuerzo en garantizar el acceso seguro al agua potable mediante la construcción de pozos y sistemas de captación de aguas de lluvia, así como por la implantación de huertos comunitarios con riego por goteo y programas formativos centrados en el uso responsable y la protección del agua. Su labor mejora la salud, la autonomía y las oportunidades de miles de personas.

El presidente de Emacsa, el concejal Daniel García-Ibarrola, ha destacado que «estos premios demuestran que Córdoba avanza con paso firme hacia una cultura del agua más eficiente y sostenible». «La calidad y diversidad de los proyectos presentados reflejan el compromiso real de nuestra ciudad con la innovación, la protección del ciclo integral del agua y la responsabilidad colectiva ante los retos climáticos y sociales que afrontamos», ha añadido.

García-Ibarrola ha reconocido igualmente el valor de la Cátedra Emacsa, iniciativa en la que trabajan juntas esta empresa municipal y la Universidad de Córdoba (UCO). Su trabajo en investigación y divulgación está contribuyendo a mejorar el conocimiento y la gestión del recurso hídrico.