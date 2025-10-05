La Fundación Arruzafa de Córdoba, reconocida en los I Premios Fundaciones de Andalucía por su labor sanitaria y social

La Fundación Arruzafa de Córdoba ha sido distinguida en la categoría de 'Iniciativas sociales y sanitarias' de los I Premios Fundaciones de Andalucía, impulsados por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de la entidad en el ámbito de la salud y la cooperación, así como su compromiso con la atención oftalmológica en zonas vulnerables y su contribución a la mejora de la calidad de vida de miles de personas.

El jurado de estos galardones ha premiado también a las Fundaciones Eduarda Justo-Cosentino, SAFA, Atlantic Copper y El Pimpi, mientras que el Premio de Honor ha recaído en la Asociación de Fundaciones de Andalucía (AFA) por su más de un cuarto de siglo de trabajo en la promoción y defensa del sector fundacional.

El Registro de Fundaciones de Andalucía cuenta actualmente con 1.500 entidades activas, dedicadas a campos tan diversos como la acción social, la cultura, la investigación, la educación o la sanidad. Todas ellas desempeñan una labor esencial, muchas veces complementando la acción de las administraciones públicas allí donde estas no alcanzan, un esfuerzo que la Junta ha querido reconocer con la creación de estos premios.

A esta primera convocatoria, publicada el pasado 24 de junio, se presentaron una treintena de candidaturas. El jurado, reunido esta semana, seleccionó a la Fundación Eduarda Justo-Cosentino (Almería) en la modalidad de 'Impulso a la investigación, ciencia y economía'; a la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) en 'Fomento de la educación y del deporte'; y a la Fundación Atlantic Copper (Huelva) en 'Sostenibilidad, cultura y defensa del patrimonio'.

En la categoría de 'Iniciativas sociales y sanitarias', además de la Fundación Arruzafa, también ha sido galardonada la Fundación El Pimpi, impulsada por los empresarios José Cobos y Antonio Banderas en Málaga, por su compromiso con proyectos solidarios y de promoción cultural.

El Premio de Honor ha sido otorgado a la Asociación de Fundaciones de Andalucía (AFA), presidida por Antonio Pulido, en reconocimiento a sus más de 25 años de labor en la difusión, conocimiento, desarrollo y promoción del sector.

