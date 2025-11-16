Suscríbete a
Las fuertes lluvias dejan hasta 80 litros en la provincia de Córdoba con muchos problemas en la zona de la Vega del Guadalquivir

BORRASCA CLAUDIA

Los Bomberos de la Diputación de Córdoba han intervenido en la barriada de Los Mochos de Almodóvar del Río

La borrasca Claudia deja en Córdoba 74 litros, árboles caídos, múltiples zonas anegadas y desalojos

Vecinos y bomberos evacúan agua de una vivienda en Los Mochos
Vecinos y bomberos evacúan agua de una vivienda en Los Mochos ABC

J. Pino

Córdoba

Las fuertes lluvias de este sábado en Córdoba también han dejado secuelas importantes en la provincia de Córdoba, especialmente en la Vega del Guadalquivir y puntos del norte y la campiña. Según ha informado a última hora del día la Diputación ... de Córdoba, la borrasca Claudia ha dejado incidencias en Posadas, Hornachuelos, Espiel, Palma del Río o Almodóvar del Río donde se ha precisado la intervención de los Bomberos del Consorcio Provincial.

