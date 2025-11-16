Las fuertes lluvias dejan hasta 80 litros en la provincia de Córdoba con muchos problemas en la zona de la Vega del Guadalquivir

Las fuertes lluvias de este sábado en Córdoba también han dejado secuelas importantes en la provincia de Córdoba, especialmente en la Vega del Guadalquivir y puntos del norte y la campiña. Según ha informado a última hora del día la Diputación ... de Córdoba, la borrasca Claudia ha dejado incidencias en Posadas, Hornachuelos, Espiel, Palma del Río o Almodóvar del Río donde se ha precisado la intervención de los Bomberos del Consorcio Provincial.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta la barriada de Los Mochos en Almodóvar del Río donde algunos vecinos han visto cómo el agua ha entrado a sus viviendas. Los Bomberos continúan trabajando en la zona a esta hora de la noche.

Por su parte, en puntos del norte de la provincia como Dos Torres se ha producido una fuerte crecida del Arroyo Milano con problemas en alguna carretera y calles de la población.

El propio presidente de la Diputación de Córdoba ayuda a los bomberos con una manguera en Los Mochos ABC

La Guardia Civil ha informado de incidencias en varias carreteras como la CO-4207 (Montilla-Montalbán) del kilómetro 0 al 8 con acumulación de agua y barro. Ha sido corta y señalizada. De igual forma en la A-431 (Córdoba-Sevilla), en los kilómetros 19, 21 y 25 se ha cortado por saltos de agua procedentes de los arroyos colindantes.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología a última hora de la noche, han llegado a caer hasta 80 litros por metro cuadrado en Fuente Palmera, 72 en Cardeña, 70 en Obejo, los casi 74 litros en Córdoba capital, 60 en Espiel o 45,4 en Montoro.