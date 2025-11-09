Suscríbete a
Pretérito imperfecto

La vía Baréin

Es un acto de fe efímera que se renueva partido a partido. Y en esa creencia estamos... por ahora. De momento, la unidad está resultando productiva.

Francisco Poyato

En un principio fue la filigrana jurídica y luego nació la vía Baréin (que bien podría haberse llamado la vía de Estepa). Pronto el buscador de Google echaba humo recopilando ítems sobre un fondo soberano llamado Infinity, escuela londinense y clarísimos rasgos árabes - ... efectivamente, del mismo Baréin-. Y sobre aquel grupo que salió una fría noche de noviembre de la estación AVE cual 'Reservoir Dogs' -o de tarantinas maneras- para darse a conocer a un cordobesismo descreído, martirizado y aún impactado por ver el Arcángel rodeado de otros colores verdes, en este caso la Benemérita. Luego esos mismos buscadores -no los agentes de la Guardia Civil- dieron con el príncipe y los datos macroeconómicos de un pequeño país que dobla a la población cordobesa pero se sitúa de forma estratégica y modesta en este Golfo Pérsico de emiratos y cataríes que exhibe su poder en el escaparate mundial del deporte (y otros menesteres).

