En un principio fue la filigrana jurídica y luego nació la vía Baréin (que bien podría haberse llamado la vía de Estepa). Pronto el buscador de Google echaba humo recopilando ítems sobre un fondo soberano llamado Infinity, escuela londinense y clarísimos rasgos árabes - ... efectivamente, del mismo Baréin-. Y sobre aquel grupo que salió una fría noche de noviembre de la estación AVE cual 'Reservoir Dogs' -o de tarantinas maneras- para darse a conocer a un cordobesismo descreído, martirizado y aún impactado por ver el Arcángel rodeado de otros colores verdes, en este caso la Benemérita. Luego esos mismos buscadores -no los agentes de la Guardia Civil- dieron con el príncipe y los datos macroeconómicos de un pequeño país que dobla a la población cordobesa pero se sitúa de forma estratégica y modesta en este Golfo Pérsico de emiratos y cataríes que exhibe su poder en el escaparate mundial del deporte (y otros menesteres).

Una filigrana jurídica, un llamativo precedente en la Real Federación de Rubiales, un desembarco estudiado, un ramillete de buenos contactos que se dejaron ver por el palco -ya ausentes- y otro escenario y reparto -no sin dudas- para los cordobesistas, acostumbrados a los devaneos que armaron el saqueo del Córdoba CF. La tragedia.

Sólo el ínclito Carlos González siguió tirando del ovillo y mantuvo las sombras sobre aquella venta de la unidad productiva a una sociedad creada en los días de la intervención policial en las oficinas del club -tras la que estaba la entrada de capital bahreiní- y aquel otro concurso de acreedores o los pronunciamientos judiciales con bufanda. La vía querulante del nato trilero que sabe que tarde o temprano se llevará tajada, aunque la telaraña judicial le iba atrapando a la par y cobrándose facturas de su gestión y compinches.

Seis años después de aquel sórdido pasaje de la historia cordobesista de claroscuros, el Tribunal Supremo acaba de dar carta de naturaleza a la génesis de una nueva entidad que vive en la normalidad, lo cual es toda una revolución si se mira con perspectiva. Infinity ha invertido en este tiempo, probablemente, cerca de treinta millones de euros, ha devuelto al Córdoba CF al fútbol profesional -en todos los sentidos y a pesar de ciertas precariedades que aún persisten-, delega en un experimentado gestor deportivo sin alharacas, supervisa con discreción, hace negocio en un fútbol muy negociante y globalizado y preconiza el sentido común sin desmanes de jeques -como los vistos en otras plazas futbolísticas-. Se ha buscado un socio tecnológico -del que no se termina de fiar-, pero sin indicios de tocata y fuga.

La vía Baréin ha reportado en seis años lo que tantas décadas se ha preconizado por parte de una afición tan mal acostumbrada y resignada. Era otro fútbol, sí. Y no quiero decir con ello que dentro de un tiempo volvamos a las andadas, pues el deporte rey de hoy -ya sin socios con voz y voto-, pese a sus mayúsculos cambios estructurales, sigue instalado en el funambulismo del azar, la pelotita y resistirse a la golosa tentación escrita en ceros infinitos. Es un acto de fe efímera que se renueva partido a partido. Y en esa creencia estamos... por ahora. De momento, la unidad está resultando productiva.