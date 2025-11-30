La primera imagen que guardo de Periko Ortega es en una televisión cocinando -porque estaba conectada a los fogones en un solo plano picado- mientras esperaba atónito sentado a la mesa de El Cacareo, aquel coqueto restaurante de María la Judía que regentaba. Primer ... mensaje de frescura y disrupción gastronómica en la Córdoba que aún paladeaba el regusto de Ciros o el Caballo Rojo, el Mesón del Toro, o el Círculo Taurino... Mientras Bodegas Campos y El Churrasco apuntalaban su leyenda. En la Córdoba clásica y sentenciosa (Juan Peña, la taberna de la Verdad y la de la Copla...) a la que cuesta aún sacar de un marco imbatible como es, sin duda, la cultura hecha salmorejo, rabo de toro, flamenquín o berenjenas fritas (lo de califales se impuso después como un modismo más).

Había llegado de Jabalquinto, había pasado por el Instituto Gran Capitán -que puede colgarse en su haber cinco estrellas Michelin sin reparos y la misma sencillez con la que sigue enseñando cocina en esta ciudad, que sigue aún sin una escuela de hostelería pública- y muchos pensaban que estaba majareta con aquellos primeros 'showcooking' que hoy en día son imprescindibles en el marketing de las cosas de comer. Cruzó las cocinas de Miguel Cabezas, los hoteles NH y El Bailío y guarda el sello y la escuela de Tragabuches (Ronda). Pero le faltaba su auténtico proyecto vital y profesional, aquel en el que poner la personalidad en un plato y enarbolar la cocina como un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación y cultura. Y nació ReComiendo, su simbiosis y la horma de su zapato. Creó una cocina en la que la forma era tan importante como el fondo. En la que hacía trabajar a la memoria, por ejemplo, en dirección a la faz ochentera, la EGB, la infancia y las cosas más domésticas junto a los sabores de una cocina de toda la vida. Unos boquerones tendidos como la ropa entre pinzas o un bote de pegamento Imedio lleno de una crema exquisita... Y así todo.

Pronto se cundió la voz, que es la mejor propaganda -que dicen los castizos- para un bar, y Periko creó clientes que luego se convirtieron en seguidores y en legión que llenaba aquel primer recoleto espacio próximo a la Cruz de Juárez. Las buenas casas de comidas hay que ir a buscarlas, para valorar aún más el empeño mutuo de guisar y degustar. Encontró la estabilidad emocional y fue madurando en silencio, sin entrar en más disquisiciones, aunque aprovechando el foco que el orbe institucional empezó a darle. Bajo la artesanía que practica -que no arte- y dando rienda suelta a su portentosa inquietud y su auténtica vocación, que es la mejor manera de pasar la vida. Así fundó el 'power', la etiqueta perfecta que resume una cocina llena de energía, imaginación y autoestima para el que la pone en el plato y quien se la lleva al estómago. La que acaba de conquistar una estrella Michelin rompiendo cánones y patrones sobre el título y lo que éste exige -lo cual tiene aún más mérito-.

De Santa Rosa migró a Mirabueno en un concepto más perfeccionado de establecimiento del que hoy cuelga la estrella. Elevando la prestancia, pero sin dejar esa frescura de niño incansable en su juego. Córdoba afianza su 'power' gastronómico.