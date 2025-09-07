El caso de los restos mozárabes en el terreno que debe atravesar la Ronda Norte sigue escondiendo claves que aún no acertamos a desentrañar. No parece lógico que cuando una gran obra de infraestructuras como ésta (30 millones de euros) está tramitando su ... adjudicación a una empresa -con el proyecto resuelto y toda la maquinaria esperando al momento de la primera piedra- aparezcan los arqueólogos para hacer unas catas y exploraciones que debieran haber estado hechas y catalogadas mucho antes. Sobre todo, por el impacto que las revelaciones -como así ha sido- puedan tener en el trazado, en este caso, de una nueva y necesaria vía para ir cerrando el anillo circulatorio de Córdoba que llevamos lustros esperando.

Resulta llamativo, como explicó este periódico, que se hiciera una primera excavación sin resultados aparentes y sobre la que activó el procedimiento la Consejería de Fomento, y luego, meses después, se activara otra más profusa y en otro lugar por parte de la Gerencia de Urbanismo (que se comprometió a ello). ¿Alguien manejaba indicios o datos sobre el lugar que pocos conocían? ¿Por qué no se excavó de primeras en el lugar en el que luego han aparecido los vestigios de varios complejos religiosos? Insisto, ¿por qué no se hicieron ambas actuaciones mucho antes...?

Sea como fuere, mejor ser optimistas puesto que imagínense que con las retroexcavadoras metiendo la 'boca' en el terreno y con la obra bien avanzada empiezan a aparecer capiteles, muros y otros restos como quien encuentra el pozo petrolífero en pleno desierto. El efecto del despropósito hubiera sido demoledor.

La Ronda Norte pasa a otro escenario sin duda en el que políticos y técnicos deben hilar fino y saber encajar lo que a todas luces tendrá que ser una operación de costura y ensamblaje para que esos restos -a la espera de lo que determine la Comisión Provincial de Patrimonio- y la carretera sean viables y compatibles a estas alturas. De las alternativas que ahora se abren tal vez la más plausible invite a pensar en el inicio de las obras por la nueva rotonda y paso inferior que se ejecutaría junto al Hipercor para dar tiempo a su avance y a que concluyan las intervenciones arqueológicas sobre gran parte del terreno no explorado así como ahonden en lo ya destapado. Y si se opta por el soterramiento bajo una calzada que elevará su cota, llegará una modificación del proyecto a la que le espera otra ración de burocracia y tramitación.

Entiendo la excitación de los arqueólogos ante un descubrimiento que ya se nos ha vendido como el máximo exponente mozárabe en la época andalusí gracias a la permuta de suelos y cultos de Abderramán con los cristianos, pero sería bueno que el sentido común atemperara el éxtasis, siempre desde el rigor científico y el pragmatismo (sólo hay que mirar algunos ejemplos análogos en la ciudad y su estado actual).

La Ronda Norte alcanza otra dimensión y se presenta como un gran test para todas las administraciones incursas en el caso, que vuelve a poner a Córdoba frente al espejo de su propia grandeza histórica y su recurrente complejo de avanzar sin 'piedras en los bolsillos'.