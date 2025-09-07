Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La plaza de San Pedro, a rebosar a la espera de la canonización de Carlo Acutis

Pretérito Imperfecto

El nuevo escenario de la Ronda Norte

La Ronda Norte alcanza otra dimensión y se presenta como un gran test para todas las administraciones incursas en el caso, que vuelve a poner a Córdoba frente al espejo de su propia grandeza

Francisco Poyato

Francisco Poyato

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El caso de los restos mozárabes en el terreno que debe atravesar la Ronda Norte sigue escondiendo claves que aún no acertamos a desentrañar. No parece lógico que cuando una gran obra de infraestructuras como ésta (30 millones de euros) está tramitando su ... adjudicación a una empresa -con el proyecto resuelto y toda la maquinaria esperando al momento de la primera piedra- aparezcan los arqueólogos para hacer unas catas y exploraciones que debieran haber estado hechas y catalogadas mucho antes. Sobre todo, por el impacto que las revelaciones -como así ha sido- puedan tener en el trazado, en este caso, de una nueva y necesaria vía para ir cerrando el anillo circulatorio de Córdoba que llevamos lustros esperando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app