El olvido no es estanco. Siempre encuentra grietas por donde abandonarse. Como pequeños haces de luz en una noche cerrada. En esa oscuridad profunda, mi nombre ya no aparecía, salvo en los últimos destellos fugaces que me tocó vislumbrar. El olvido es esa ciudad sin nombres en las calles por donde uno tiene que transitar sin que pueda escapar. Con los últimos años, las palabras esquivas disimulaban un diálogo paralelo a cualquier lenguaje convencional. Quizá por un gesto cómplice. Tal vez por una media sonrisa burlona. O incluso por un silencio sepulcral. Un diálogo encriptado por los códigos que una madre sólo puede tener con su hijo. Desde que lo conecta a la vida con sus entrañas y hasta que lo despide a las puertas de otro ajeno lugar donde ya no es posible poder consolar tanta angustia y tanta soledad. Ya no están esas manos que tapan los ásperos inviernos. Ya no son las manos artesanas que cogen el hilo y el dedal. Ya no son las que escriben historias de cocina y manjar. Las manos de mi madre sabían siempre qué ocurría por las mañanas, desde temprano, cuando se amasa la vida en hornos de barro y pan de esperanza. Ya no son las manos que vuelan como pájaros en el aire y que sus heridas saben disimular. ¡Qué lejos están ahora de esta angustia y soledad! Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, cual hojas secas de tanto trabajar. No sabidas ni letradas, aún más sabias. No hay refugio para tanto dolor en este maldito punto inhóspito y abrasado de vacío que me has dejado al marchar, y en el que sólo sé llorar.

En la habitación 1401 quería parar el tiempo. Ajustar cuentas con los desvelos y poner al día todo lo que los dientes de sierra de la vida te impiden contar. Tú dormías y tu corazón era un reloj de arena, cadencioso e inexorable, como un juez cuya sentencia está punto de dictar. Y yo repasaba en silencio la lección eterna que todo hijo se ha de preguntar en el examen final. No sé si he sido capaz de aprobar. O en el fondo lo merezco. Ni por asomo he estado a la par de quien nunca me dejó de observar por muy separado que estuviera o por muy enrocado que me sintiera. Aunque el olvido ejerciera su tiranía sobre la memoria. Tú nunca dejaste de estar ahí. Como las manos de una madre, que nunca dejan de estar. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo, ¿cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio...?

En el último viaje de vuelta, como siempre, pulsé mi teléfono para dar el santo y seña de la tranquilidad. No importa la edad, no hay nada como regresar a la patria feliz de la infancia. Al país de Nunca Jamás. La llamada sonaba, y sonaba, y sonaba, y sonaba en mi casa... sin que nadie respondiera esta vez. Y yo aguardaba la inesperada sorpresa de que esa llamada se iba a levantar desde aquella casa vacía, con la voz que ansiaba escuchar. Cabezota de mí, como ese niño que siempre te hacía esperar. Nadie descolgó. Ni siquiera las manos de mi madre pudieron contestar.

A Manuela.

