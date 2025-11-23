Cada vez que jarrea en Córdoba, la lluvia tozuda nos deja en evidencia. Nos mete en un serio aprieto, del que hasta ahora hemos venido saliendo con más o menos apuros. La borrasca Claudia ha vuelto a sacarnos los colores como lo hizo ... Jana en marzo pasado hasta rebosar los pantanos y meter el miedo en el cuerpo a las parcelas del río. En ambos casos no se tardó en reaccionar y en prometer medidas que nunca llegaron. Hace ocho meses, y tras salir por patas los vecinos que tienen en su porche la historia fluvial del Betis, y desplegar las zodiac los bomberos, el alcalde de Córdoba se comprometió a meterle mano a seis viviendas inadmisibles desde el punto de vista de la ordenación urbanística y cualquier ley. Planteó estudiar con la Fiscalía de Córdoba cauces al respecto. Aún estamos en ello. No hay que recordar el trágico episodio de 2010 con la inoperativa actuación de aquella Junta de Andalucía del PSOE que suscitó la 'tormenta perfecta' con su excelsa maniobra de desembalses y aguaceros al unísono.

Fue hace algo más de un año cuando Kirk y Berenice se aliaron para insinuarnos lo que puede deparar una dana en la monstruosidad que originó después en Valencia. De aquellos chuzos de punta llegó una reunión del Ayuntamiento con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para desatascar un proyecto de hace casi quince años y que sigue inundando barrios de Córdoba cada vez que hay lluvias copiosas y los arroyos de la Sierra se desbocan. Lo mismo que ha vuelto a suceder días atrás dejando su impronta en el Corregidor. Vecinos a los que se les podrá achacar que viven por debajo del plano superficial -como algún miembro del equipo de gobierno municipal insinuó horas después de haber sacado por los pelos a un vecino del ascensor cuando se ahogaba-, pero todavía siguen las viviendas del aeropuerto en pie y los bloques de la curva del instituto Séneca están en suelo urbano consolidado, que se sepa.

La pasividad del órgano de cuenca es tan pasmosa como vergonzosa. ¿Qué hace falta que suceda para ejecutar el encauzamiento de los arroyos de la Sierra? Un proyecto hecho desde 2011 y guardado en un cajón del que, a la postre, hemos conocido que se ha quedado sin fondos europeos (que pagaban la mayoría de su coste, estimado en unos 10 millones de euros). Con lo que las buenas palabras y las declaraciones de intenciones seguirán siendo agua de lluvia sobre mojado, porque ese proyecto no se va a hacer hasta dentro de unos años -si es que se captan los pertinentes fondos en Europa-.

Tampoco les llegaba la camisa al cuerpo a los vecinos de Villarrubia, Encinarejo, Majaneque y siguiendo más hacia el oeste a Almodóvar del Río. En todos una casuística muy parecida: la embestida de unos arroyos que no se limpian ni se mantienen y que revientan cuando el agua baja a plomo desde el piedemonte y los litros se acumulan y atoran por metro cuadrado.

Los entes hidrográficos se han vuelto huraños a unos temporales que cada vez se suceden con más frecuencia y virulencia. Una especie de roca burócrata que sólo regaña y pone palos en las ruedas pero a la que se le observa poca diligencia en asuntos de calado -un recuerdo desde aquí para la Confederación Hidrográfica del Guadiana, enfrascada en su 'colada' particular-. Es lo que tiene la lluvia tozuda.