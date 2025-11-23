Suscríbete a
La lluvia tozuda

Los entes hidrográficos se han vuelto una especie de roca burócrata que sólo regaña y pone palos en las ruedas pero a la que se le observa una pasmosa falta de diligencia en asuntos de calado

Francisco Poyato

Cada vez que jarrea en Córdoba, la lluvia tozuda nos deja en evidencia. Nos mete en un serio aprieto, del que hasta ahora hemos venido saliendo con más o menos apuros. La borrasca Claudia ha vuelto a sacarnos los colores como lo hizo ... Jana en marzo pasado hasta rebosar los pantanos y meter el miedo en el cuerpo a las parcelas del río. En ambos casos no se tardó en reaccionar y en prometer medidas que nunca llegaron. Hace ocho meses, y tras salir por patas los vecinos que tienen en su porche la historia fluvial del Betis, y desplegar las zodiac los bomberos, el alcalde de Córdoba se comprometió a meterle mano a seis viviendas inadmisibles desde el punto de vista de la ordenación urbanística y cualquier ley. Planteó estudiar con la Fiscalía de Córdoba cauces al respecto. Aún estamos en ello. No hay que recordar el trágico episodio de 2010 con la inoperativa actuación de aquella Junta de Andalucía del PSOE que suscitó la 'tormenta perfecta' con su excelsa maniobra de desembalses y aguaceros al unísono.

