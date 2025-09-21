La apuesta de Córdoba por la cultura se hace siempre con la boca grande y acaba en la realidad de unos labios apretados sin resquicio. La izquierda se apodera de su existencia, pero se acaba diluyendo o disparatándose sin medida. La respuesta que tuvo a ... la precaria situación del Museo de Bellas Artes fueron treinta millones de euros para el Centro de Creación Contemporánea (C3A) de Miraflores. Modernidad exprés sin basamento social ni cultivo. Una encuesta de conocimiento del espectacular edificio entre los cordobeses sería demoledora. Al primero se lo quitaron de enmedio de los Presupuestos Generales del Estado hace lustros. Y dibujando en el PGOU. La derecha vive en el funambulismo que intenta equilibrar sus lagunas con sus deseos sin tesón ni prioridad -con honrosas excepciones como Málaga-. Poco a poco intenta desprenderse de prejuicios y complejos, pero acaba faltándole ambición y rigor. Y la izquierda remira cual hiena sarcástica las buenas intenciones que se le pierden a su antagonista. Entre unos y otros, entre los amiguetes y el huerto sectario que regar con la chequera pública; y entre las lecciones y el tiempo perdidos, la Córdoba cultural anda a tirones. A veces dignos, a veces torcidos.

La solución que se ha puesto sobre la mesa para reparar la anémica situación del Museo de Bellas Artes del viejo Hospital de la Caridad es un balón de oxígeno que no se debe desasistir y una oportunidad. Su ampliación y traslado a la antigua Biblioteca Provincial en la calle Amador de los Ríos -acabado el debate sobre la transición universitaria- atesora un efecto multiplicador de la mano de otro proyecto que el Ayuntamiento viene trabajando sobre el jardín y los restos arqueológicos del Campo Santo de los Mártires (alcázar califal). La conformación, como se ha dicho en este periódico, de una 'gran manzana cultural' si, además, de una vez por todas el gobierno de Bellido tira para adelante con su plan de 2019 de convertir las Caballerizas Reales en otro asiento expositivo. En el corazón patrimonial de la ciudad.

Por ello lo anunciado estos días por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, no puede quedarse en buenas palabras e intenciones a largo plazo -con unas elecciones a la vuelta de la esquina-. Pronto llegarán las cuentas autonómicas para 2026 con una mayoría absoluta que a lo mejor no se repite tras las urnas. Debiera ser el momento de cristalizar el interés y las expectativas para una pinacoteca que apenas si expone el dos por ciento de las casi cinco mil obras que posee. Generar un potente activo que no acabe haciéndose bola si algún día abre sus puertas. Su nueva ubicación permitiría, además, seguir pensando en grande con respecto al espacio dedicado al pintor fetiche por antonomasia como es Julio Romero de Torres -también enclaustrado en su propio hogar-.

Y aunque el Ministerio de Cultura ha puesto buena cara, de momento, al planteamiento de la Junta -como que le quita un peso de encima-, no piensen que el camino será despejado por esa misma proximidad electoral que se avecina y dados los antecedentes existentes. Sin ir más lejos, el vergonzoso episodio del Museo Arqueológico.