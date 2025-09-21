Suscríbete a
Pretérito Imperfecto

El futuro del Bellas Artes

Lo anunciado estos días por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, no puede quedarse en buenas palabras e intenciones a largo plazo

Francisco Poyato

Francisco Poyato

La apuesta de Córdoba por la cultura se hace siempre con la boca grande y acaba en la realidad de unos labios apretados sin resquicio. La izquierda se apodera de su existencia, pero se acaba diluyendo o disparatándose sin medida. La respuesta que tuvo a ... la precaria situación del Museo de Bellas Artes fueron treinta millones de euros para el Centro de Creación Contemporánea (C3A) de Miraflores. Modernidad exprés sin basamento social ni cultivo. Una encuesta de conocimiento del espectacular edificio entre los cordobeses sería demoledora. Al primero se lo quitaron de enmedio de los Presupuestos Generales del Estado hace lustros. Y dibujando en el PGOU. La derecha vive en el funambulismo que intenta equilibrar sus lagunas con sus deseos sin tesón ni prioridad -con honrosas excepciones como Málaga-. Poco a poco intenta desprenderse de prejuicios y complejos, pero acaba faltándole ambición y rigor. Y la izquierda remira cual hiena sarcástica las buenas intenciones que se le pierden a su antagonista. Entre unos y otros, entre los amiguetes y el huerto sectario que regar con la chequera pública; y entre las lecciones y el tiempo perdidos, la Córdoba cultural anda a tirones. A veces dignos, a veces torcidos.

