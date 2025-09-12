Los datos de audiencia en las televisiones del pasado uno de septiembre dan mucho que pensar. Ese día, en los diferentes canales de Televisión Española -Primera y Segunda cadenas, y canal Veinticuatro Horas- se emitió en un horario prime time, así denominando con la anglofilia ... idiomática que se tiene por costumbre usar, una entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La entrevistadora era Pepa Bueno y hacía más de un año, exactamente catorce meses, que Sánchez no concedía una entrevista. Hacía tanto que era de esperar que una parte importante de quienes ven la televisión se concentraran en uno de los tres canales mencionados para ver que decía. Añádase a ello que estamos en el inicio de un nuevo curso político que viene preñado de importantes acontecimientos de índole muy variada.

El atractivo, a priori, era muy grande. A la misma hora, en una de las cadenas privadas, Antena Tres, se emitía un programa de entretenimiento, 'El Hormiguero', de Pablo Motos, al cual la televisión pública trató de desbancar el año pasado como programa de mayor audiencia contratando por dos años y la friolera de veintiocho millones de euros, que salen de nuestros bolsillos, a David Broncano. No logró su propósito. En 'El Hormiguero', Motos entrevistaba como principal figura del programa a Bertín Osborne.

El resultado que señalan los datos de audiencia a esa hora es que ese programa de divertimento, esa entrevista a Bertín Osborne se quedaba con el 21,1 por ciento de la audiencia, frente al 17,8 por ciento de los tres canales de Televisión Española la que, lo repiten una y otra vez, es la televisión pública, como si eso fuera marchamo de calidad.

El dato es sumamente preocupante. Es preocupante no sólo para Pedro Sánchez quien, ante el fracaso cosechado, debería preguntarse por qué tiene tan poco interés para los españoles lo que él pueda decir, siendo su presidente. Pero preocupante es también que esos datos de audiencia señalan que una mayoría de españoles -no se incluyen los que sólo ven en televisión películas, reportajes de variada índole o simplemente no hacen caso a lo que pueda ofrecerles la televisión- no están interesados en lo que diga su presidente y prefieren lo que diga Bertín Osborne.

Muy preocupante porque señala en qué punto se encuentra nuestra sociedad, que parece haber llegado al hartazgo de ciertos asuntos que deberían ser objeto principal de su interés y, desde luego, a los que, teóricamente, habría prestar mucha más atención.

¿Era porque sospechaban que la entrevista de Pepa Bueno iba a dar para lo que dio o que realmente prefieren oír lo que diga Bertín Osborne a lo que diga Pedro Sánchez?