Ahora que Hurtado anuncia que no repetirá como alcaldable del PSOE en Córdoba se levanta la veda de las especulaciones y se lanza la misma pregunta al aire: ¿Qué quieren ser los socialistas de mayores en la ciudad? En cuarenta y cuatro años ... de democracia y alcaldes -y castigos a Córdoba- sólo ha logrado el sillón de mando en 2015 tras un accidente, una vana carambola -por la patada al PP de Rajoy y la crisis- y con el infructuoso pasaje de María Isabel Ambrosio, infausto paréntesis de manual sectario. Tiempo hay hasta 2027 para lanzar un candidato o candidata, aunque de puertas para adentro el partido atraviese una tensión e inestabilidad discretamente palpables. Desde el vértice de su lideresa Crespín -que vive refugiada de los nubarrones a mayor escala en la teatralidad sanitaria- hasta los diferentes bandos que conviven en una estructura local llena de francotiradores. Sin entrar en detalles de alcaldes y baroncillos rebeldes. Y más allá de la Cuesta del Espino, en la tormenta universal del sanchismo y la corrupción, y por escala, la disyuntiva de Montero, que aún no ha puesto el huevo en ningún nido. Prietas las filas y ojo avizor.

Los socialistas tienen, por tanto, que pensar si apuestan por un perfil como Carmen González, actual número dos en el Ayuntamiento de Córdoba y sus prometedores doce años ya de concejala a la sombra de todo, o empiezan a fabricar otro perfil de prestancia y nombre rimbombante que quiera bajar al barro de una más que segura derrota en las urnas frente a Bellido, salvo que las matemáticas y las cosas que a veces tienen las holgadas mayorías hagan valer la excepcionalidad improbable (aún restan más de dos años, que en política es un mundo).

Dados los tiempos que vivimos y la sociología política que padecemos, es difícil que se conjuren los astros para que quienes viven de la política sin más pecunio dejen paso a una candidatura sin cuotas ni manoseos con cierta relevancia y trazabalidad hacia el centro y la extrema izquierda. Cuando se acercan las urnas, la máquina de la supervivencia se activa de una manera desaforada en todas las siglas, y téngase en cuenta la carestía de puestos públicos que viene sufriendo el PSOE en Córdoba desde que perdió la Junta de Andalucía en 2018, luego alcaldías, diputaciones,...

Aquella 'anomalía histórica' de 1979 sigue latente. Ni las ínfulas de ver a Carmen Calvo batiéndose el cobre con Rosa Aguilar o las liras sonando tras el cordobesismo de atrezzo de Moratinos, sin renunciar aún a la certeza frustrada de Luis Planas Puchades (hoy con 72 años) y su marcado acento cordobés... invitan a pensar en grandes giros y sorpresas. Ni tan siquiera el rector Manuel Torralbo, otrora concejal arrepentido, que tiene por delante en 2026 sus propias municipales académicas, y al que sólo el dedo sanchista puede descabalgar de su ferviente deseo. Con la vieja IU en concurso de acreedores y sus caladeros atomizados como virtuoso pecado para quien aspire a ser cartel socialista en 2027, no le cabe mucha ciencia a una ecuación que se arroga dos velas a Santa Rita, que ya saben de qué es 'abogada'.