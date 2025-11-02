Suscríbete a
Pretérito Imperfecto

Córdoba y el cartel socialista

No le cabe mucha ciencia a una ecuación que se arroga dos velas a Santa Rita, que ya saben de qué es 'abogada'

Francisco Poyato

Ahora que Hurtado anuncia que no repetirá como alcaldable del PSOE en Córdoba se levanta la veda de las especulaciones y se lanza la misma pregunta al aire: ¿Qué quieren ser los socialistas de mayores en la ciudad? En cuarenta y cuatro años ... de democracia y alcaldes -y castigos a Córdoba- sólo ha logrado el sillón de mando en 2015 tras un accidente, una vana carambola -por la patada al PP de Rajoy y la crisis- y con el infructuoso pasaje de María Isabel Ambrosio, infausto paréntesis de manual sectario. Tiempo hay hasta 2027 para lanzar un candidato o candidata, aunque de puertas para adentro el partido atraviese una tensión e inestabilidad discretamente palpables. Desde el vértice de su lideresa Crespín -que vive refugiada de los nubarrones a mayor escala en la teatralidad sanitaria- hasta los diferentes bandos que conviven en una estructura local llena de francotiradores. Sin entrar en detalles de alcaldes y baroncillos rebeldes. Y más allá de la Cuesta del Espino, en la tormenta universal del sanchismo y la corrupción, y por escala, la disyuntiva de Montero, que aún no ha puesto el huevo en ningún nido. Prietas las filas y ojo avizor.

