En todos los juicios económicos de Córdoba cae una muletilla sobre su excesivo apego al campo y a esto del turismo. A su temporalidad laboral, sus condiciones retribuciones, su escaso valor añadido y la huida paulatina que las nuevas generaciones hacen de su ... atmósfera. La muletilla pesa como una espada de Damocles y todas las esperanzas y miras se ponen en una cesta donde la logística o la biomedicina tienen mejor fonética y márketing. Sin embargo, la tozuda realidad no parece dejarse llevar por esa controversia interna entre la cabeza y el corazón de la misma ciudad.

Los números aprietan y empiezan a vislumbrar un año récord en viajeros y pernoctaciones en hoteles, que ya sólo representan el 60 por ciento de la oferta de alojamiento que tiene Córdoba. Imaginen si sumamos los datos de los establecimientos extrahoteleros y los pisos turísticos. Se da la circunstancia de que acaba de llegar el tercer operador de alta velocidad (Ouigo) y que la ciudad es ahora mismo una de las tres de España con mejor más conectividad de este rango. Y el aeropuerto echa la persiana a su primer año de prueba con vuelos regulares —estacionales, sí— que ya tienen continuidad para 2025 y aguardan más conexiones.

Nos despedimos de un año en el que hemos festejado hasta la saciedad el orgullo patrio de que tenemos dos de nuestros cuatro bienes Patrimonio de la Humanidad que ya se han hecho adultos (la Mezquita-Catedral, con cuarenta años, y una parte importante del Casco, con otros treinta). Y la Gerencia de Urbanismo se llena de un goteo de proyectos de nuevos apartamentos turísticos desde Las Tendillas hacia el exterior; y de hoteles cuyo interés inversor no ceja en el empeño, pese a la lenta burocracia y la letra pequeña de las normas. Saldrán los números.

No hay guía ni ranking que no eleve a los altares las bondades de Córdoba, su encanto, su medida y su todavía capacidad de sorprender. No hay relato que no se pierda unos párrafos en sus tabernas, restaurantes o sus estrellas michelinas. La agenda musical y cultural (con margen de mejora) se multiplica. Y no parece haber congreso profesional que no le haya quitado el ojo de encima a darse un garbeo por sus calles.

Hay quien piensa que todos estos síntomas y signos nos llevan, inexorablemente, a repetir la agonía de otras ciudades maravillosas atrapadas hoy en un callejón sin salida. Y los hay cuyos prejuicios ideológicos nunca entrarán en razón. Todo este chispenate momento de Córdoba requiere no perder la cabeza en su efervescencia. Sin prisa pero sin pausa, pero no es justo satanizar y poner trabas a una coyuntura en la que esta vieja urbe puede sacar pecho como nunca antes lo había podido hacer.