La N-432 entre Badajoz y Granada con tedioso (y accidental) paso por Córdoba nunca será una autovía. Ilusos de nosotros hemos creído a tirios y troyanos durante décadas. Algún día cruzaríamos la Sierra, la dehesa y el vuelo de las avutardas en el ... confort de una vía de cuatro carriles como se ha plagado toda España. Justo de lo que presumió este viernes el ministro Óscar Puente en una sesión de baño y masaje en Córdoba tras visitar el baipás de Almodóvar, que, para más inri, nos va a quitar conexiones por tren con Sevilla, Málaga y Granada.

No habíamos caído en la cuenta de que habiendo ya tantos kilómetros de autovía en este país de chistorras y lechugas -y con uno de los últimos directores generales de Carreteras a un paso del banquillo- para qué íbamos a tener una más que sacara del pozo a la España profunda que camina aún por la Extremadura y la Andalucía olvidada y despoblada. En una especie de justicia poética por el tiempo gastado y la melancolía forjada a base de vidas perdidas.

A Puente no le ganó la vehemencia tuitera esta vez y de manera reposada analizó que a «corto plazo no habrá autovía». No definió que entiende por corto plazo, habida cuenta de que llevan gobernando más de siete años -más que Rajoy al que no paran de crucificar con la cortedad en las inversiones en la provincia- y que el manual de las excusas se ha agotado. Hasta las respuestas parlamentarias sobre la materia han ido menguando en extensión y se quedan ya en apenas frase y media para decir aquello de «cuando haya disponibilidad presupuestaria». Y todos sabemos que no hay presupuestos ni los habrá y que las disponibilidades parece que eran otras preferencias en el Ministerio de las obras públicas y los cajones con fajos de billetes, sobres y meretrices.

El señor Puente va a optar por mejoras provisionales como meter un tercer carril de aceleración en algunos puntos -lo que tanto se critica que va a ser la Junta de Andalucía con la carretera a Jaén que tampoco será otra autovía- y arreglar el firme y las cunetas como un ambicioso plan para la 'Nunca-432' a su paso por Córdoba, desde el Guadiato hasta la Campiña del Guadajoz. Un 'lifting' para una carretera madura, achacosa y 'vintage' que acumula accidentes de tráfico y víctimas mortales de manera generosa. Por el momento, según explicó el ministro, se trabaja en las cabeceras de una autovía que seguiremos soñando y protestando para nada. Un poquito de alquitrán por Badajoz y otro por Pinos Puente... y despacito por Belmez o Castro del Río.

Sin agua, sin luz, sin carreteras decentes, sin habitantes, sin grandes yacimientos de empleo... Ese es el panorama de este costado de Córdoba al que las buenas noticias le son utopías recurrentes y una condena al pasado. Tan es así que la última 'boutade' al respecto viene de un proyecto subvencionado por el propio Gobierno de Sánchez para que un pueblo del norte de Córdoba se repueble con una especie de versión actualizada de la 'caravana de mujeres'. Ahí es nada.