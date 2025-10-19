Suscríbete a
Pretérito imperfecto

Adiós a la autovía

No habrá autovía en la N-432 «a corto plazo», según Óscar Puente, que dicho tras siete años después de gobierno es como certificar lo que ya es evidente

Francisco Poyato

Francisco Poyato

La N-432 entre Badajoz y Granada con tedioso (y accidental) paso por Córdoba nunca será una autovía. Ilusos de nosotros hemos creído a tirios y troyanos durante décadas. Algún día cruzaríamos la Sierra, la dehesa y el vuelo de las avutardas en el ... confort de una vía de cuatro carriles como se ha plagado toda España. Justo de lo que presumió este viernes el ministro Óscar Puente en una sesión de baño y masaje en Córdoba tras visitar el baipás de Almodóvar, que, para más inri, nos va a quitar conexiones por tren con Sevilla, Málaga y Granada.

