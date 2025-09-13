Francisco Figueroba, hermano mayor del Huerto: «Se tendría que haber evitado la coincidencia con la protesta pro Palestina»

Un momento de la protesta coincidiendo con la procesión en el Puente Romano

El hermano mayor de la Hermandad del Señor de la Oración en el Huerto, Francisco Figueroba, ha lamentado, en declaraciones a ABC, la coincidencia de la procesión del Señor de la Oración en el Huerto, que se celebró este viernes, con una concentración pro Palestina en el Puente Romano. El portavoz cofrade ha pedido mayor previsión para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir.

«Vivimos con sorpresa lo sucedido al ver que coincidíamos en el mismo tiempo y espacio. Se solventó bien, no entramos a nada, cada uno fue a lo suyo. Aligeramos el paso y todo transcurrió sin problemas», ha relatado.

El responsable de la cofradía apuntó, sin embargo, a la necesidad de mayor coordinación institucional para evitar este tipo de cruces: «No sé si Subdelegación o quién tendrían que prever este tipo de cosas, porque podría haber saltado la chispa. Se tendría que haber evitado».

En este sentido, Figueroba ha señalado que, a través de la Agrupación de Cofradías, «vamos a pedir información al respecto. Lo único que queremos es que algo así no vuelva a ocurrir».

Desfile interrumpido

La procesión extraordinaria del Señor de la Oración en el Huerto, que este viernes cruzaba el Puente Romano de Córdoba en su traslado hacia la iglesia de San Ignacio de Loyola del Sector Sur, se vio marcada por el inesperado episodio. En ese mismo lugar y franja horaria, una concentración autorizada en apoyo a Palestina ocupaba parte del recorrido hasta que la Policía Local abrió paso a la comitiva religiosa.

Los manifestantes, situados a ambos lados del puente, dejaron finalmente pasar al cortejo mientras agitaban banderas y coreaban consignas como «¡Las tierras robadas serán recuperadas!» o «¡No es una guerra, es un genocidio!». Todo ello ocurrió mientras la imagen avanzaba en silencio, acompañada por decenas de fieles con velas encendidas.

La misión evangelizadora de la hermandad continuará durante la próxima semana en el Sector Sur, donde la imagen permanecerá en la parroquia de San Ignacio de Loyola.