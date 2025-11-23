Suscríbete a
Entrevista

Francisco Adame: «La Base Logística del Ejército es la gran oportunidad para que llegue la gran solución a Córdoba»

Deuser, la tecnológica cordobesa que creó este empresario hace unos 25 años es ya un pilar clave en el entramado de un gigante como Indra, que se la compró hace unos años.

Emplea a 300 personas y acabará el año facturando cerca de 30 millones

Indra Group produce ya sus nuevos radares en Córdoba, que será el eje de su plan en Andalucía

Francisco Adame delante de la planta que Indra Group tiene en Las Quemadas
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

En poco más de dos décadas Francisco Adame ha pasado de ser un emprendedor tecnológico en un páramo como era Córdoba a estar en el núcleo directivo del llamado a ser 'campeón nacional' de la defensa industrial en España. Indra. Es de Córdoba, ... trabaja en Córdoba y protagoniza el cambio que tanto esperaba Córdoba. Una visión más que necesaria.

