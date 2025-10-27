Flora, el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, se salda con más de 200.000 visitantes

Suscríbete a
octava edición

Público observando el montaje realizado en el Patio de los Naranjos en la última edición de Flora valerio merino
Baltasar López

Córdoba

La organización de Flora (Zizai Cultura) ha hecho balance este lunes, en un comunicado, de la octava edición del Festival Internacional de las Flores de Córdoba, que se cerró el pasado jueves. Se ha destacado que esta cita «ha vuelto a alcanzar sus ... cifras máximas de visitas con más de 200.000 en seis días de exhibición» de las cinco instalaciones montadas. El dato, siendo muy positivo, no obstante, se quedad por debajo del de 2024, cuando se dieron más de 215.000, pero en esa ocasión hubo un día más en que se pudieron ver los montajes de los artistas participantes.

