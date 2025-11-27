Suscríbete a
El juez envía a prisión a Ábalos y Koldo

tribunales

La Fiscalía pide 96 años de cárcel para los cinco acusados de una violación grupal a una estudiante nórdica en un hostal de Córdoba

Víctima y acusados se alojaban junto a sendos grupos de jóvenes en un establecimiento hotelero de la Judería donde ocurrieron los hechos

Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Cinco jóvenes españoles se enfrenta a penas de entre 24 y 12 años de prisión cada uno de ellos acusado de una violación grupal a una joven nórdica que se alojaba durante un viaje de fin de curso en un hostal de la Judería de ... Córdoba en mayo de 2019. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará a estos cinco acusados en el banquillo a partir de este próximo lunes 1 de diciembre fecha en la que está prevista la celebración de la audiencia preliminar.

