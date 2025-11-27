La Fiscalía pide 96 años de cárcel para los cinco acusados de una violación grupal a una estudiante nórdica en un hostal de Córdoba

Cinco jóvenes españoles se enfrenta a penas de entre 24 y 12 años de prisión cada uno de ellos acusado de una violación grupal a una joven nórdica que se alojaba durante un viaje de fin de curso en un hostal de la Judería de ... Córdoba en mayo de 2019. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará a estos cinco acusados en el banquillo a partir de este próximo lunes 1 de diciembre fecha en la que está prevista la celebración de la audiencia preliminar.

El grupo de cinco jóvenes de este caso que recuerda al de 'La Manada' está acusados de varios delitos de agresión sexual agravada a esta estudiante nórdica de 17 años que se alojaba en ese hostal de la Judería donde también se hospedaban los presuntos violadores que se enfrentan a 96 años de cárcel. A finales del pasado año el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba dictó el auto de procesamiento contra estos cinco jóvenes.

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, que los hechos tuvieron lugar alrededor de las 5.00 horas de la mañana del 18 de mayo de 2019 cuando tres de los cinco acusados, que se encontraban en Córdoba invitados a una despedida de soltero, regresaron al hotel después de una noche de fiesta. Dos de ellos subieron la azotea del establecimiento para fumar un cigarrillo mientras un tercero se fue directamente a la habitación a dormir. En un momento dado, la joven estudiante salió a este patio, coincidió con ellos, los saludó y le pidió un cigarrillo.

El relato del fiscal describe cómo dos de estos jóvenes le indicaron a la joven extranjera que tenían un paquete de tabaco en la habitación y la invitaron a acompañarlos para ofrecerle un cigarrillo.

Una vez llegaron a la puerta de la habitación, los dos individuos encomiaron a la joven a entrar y la condujeron hasta donde estaba durmiendo un amigo en la cama mientras a los dos jóvenes que habían bajado de la azotea se le había unido otro más del grupo. Todos entraron con la joven en la habitación y cerraron con llave la misma para evitar que la menor de 17 años pudiera huir.

En ese momento, uno de estos acusados sacó el móvil para grabar la escena en la que la joven trata de despertar al que estaba dormido en la cama. Tras este episodio, los tres acusados que se hallaban en la habitación comenzaron a realizar tocamientos a pesar de la oposición que ésta mostraba, la cual se sintió, según el relato que describe el Ministerio Fiscal, «intimidada por la presencia de los tres acusados«.

De este modo, la joven fue obligada cogiéndole la mano a realizarle prácticas sexuales a uno de ellos, y posteriormente, pese a la oposición de la joven, tres de ellos la agarraron y la violaron uno en primer lugar, y cuando acabó, comenzó el segundo a violarla mientras otro de ellos la sujetaba. Los otros dos compañeros que llegaron a la habitación porque compartían con el resto, le gritaban insultos para atemorizar a la víctima mientras cometían esta brutal agresión.

Grabaron la agresión con un móvil

Este mismo extremo se habría repetido con otro de los acusados, mientras que los tres restantes habrían tenido una participación indirecta, ya fuera presenciando los hechos o grabándolos con un teléfono móvil, de acuerdo con el auto de procesamiento.

El fiscal concreta esta acusación en su escrito donde recoge que los hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual de los que son responsables dos de estos jóvenes -uno en concepto de autor material y otro de cooperador necesario- por lo que solicita una pena de 24 años de cárcel para cada uno.

Mientras que un tercero está acusado de dos delitos de agresión sexual en concepto de cooperador necesario, por lo que se enfrenta igualmente a 24 años de cárcel. Y por último el cuarto y quinto acusado se enfrentan a 12 años de prisión por un delito de agresión sexual en concepto de cooperador necesario.

Tras el episodio de la presunta violación grupal, la joven, de 17 años, regresó llorando a la azotea, donde fue observada por el personal del hostal, según el relato de los hechos que mantiene a Fiscalía.

Los responsables del establecimiento alertaron inmediatamente a la Policía Nacional, que detuvo a los cinco jóvenes alojados en el establecimiento por un presunto delito de agresión sexual a una menor de edad.