La Fiscalía avala las pruebas en el 'caso Fénix' y la cesión de datos de los joyeros cordobeses a Hacienda

La Fiscalía de Córdoba ha impugnado expresamente los recursos presentados por varias defensas de los joyeros absueltos en el caso Fénix, por el fraude del oro negro, solicitando su desestimación y la confirmación íntegra del auto dictado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. El Ministerio Público considera que la resolución que autorizó a la Agencia Tributaria (AEAT) a acceder a la documentación de la causa «es plenamente ajustada a derecho».

En su escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso ABC, la Fiscalía subraya que el artículo 94.3 de la Ley General Tributaria (LGT) ampara de manera expresa la cesión de información de trascendencia tributaria desde los órganos judiciales a la AEAT, siempre respetando el secreto de sumario.

«Los juzgados y tribunales deberán facilitar a esta Administración Tributaria de oficio o a requerimiento de la misma cuantos datos de trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan», recoge.

Frente a los argumentos de las defensas —que alegaban nulidad de pruebas, ilicitud de registros y escuchas telefónicas, así como infracción del artículo 11 de la LOPJ—, la Fiscalía recuerda que ninguna resolución judicial declaró la nulidad de manera concreta respecto a prueba alguna. Ni el Juzgado de lo Penal ni la Audiencia Provincial de Córdoba, según destaca ahora el fiscal,» recogieron en sus sentencias pronunciamiento alguno de anulación sobre las pruebas documentales, registros o intervenciones telefónicas».

