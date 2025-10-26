Suscríbete a
tribunales

Fernando Sobrón, fiscal jefe de Córdoba: «Hay muchos casos por tenencia de pornografía infantil que nos preocupa»

El representante del Ministerio Público aboga por la especialización fiscal y el aumento de recursos ante la creciente criminalidad informática y los desafíos de la justicia restaurativa en Córdoba

Fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón en su despacho en la Ciudad de la Justicia de Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón (Córdoba, 1963) conoce los entresijos de la Fiscalía desde dentro -nueve años como fiscal de Menores- y desde fuera como ex miembro del Consejo Fiscal. En su despacho responde a ABC con cautela, admitiendo que no va ... a dar un buen titular, a cualquier pregunta menos sobre el juicio al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz que se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre. Un acontecimiento sin precedentes.

