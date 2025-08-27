La firma de hipotecas en Córdoba se mantiene estable en junio con 595 préstamos sobre viviendas

La actividad hipotecaria en Córdoba se mantuvo prácticamente estable durante el pasado mes de junio. Según los últimos datos disponibles, publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se firmaron 595 hipotecas sobre viviendas, una cifra muy similar a la registrada en el mismo mes del año anterior (599) y un 6,4 por ciento inferior a la de mayo, cuando se contabilizaron 636.

El importe total de los préstamos hipotecarios en junio alcanzó los 64,6 millones de euros, levemente por debajo de los 64,8 millones del año pasado y más alejado de los 72,3 millones que se concedieron en mayo. La hipoteca media en la provincia se situó en torno a los 109.000 euros.

Esta estabilización puede explicarse por el componente estacional. Junio suele ser un mes con una actividad moderada pero constante en el mercado inmobiliario, antes del parón habitual del verano.

También influye el hecho de que los precios de la vivienda en Córdoba han mostrado una evolución contenida, sin grandes repuntes. Esto permite que las hipotecas solicitadas sigan siendo asumibles para muchas economías domésticas, sin necesidad de recurrir a préstamos excesivos o fuera de su capacidad financiera.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó el sexto es del año en el 2,99%, por encima del 2,91% del mes anterior y el más alto desde el pasado mes de enero (3,08%). No obstante, con el dato de junio se acumulan ya suma cinco meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

Noticia Relacionada El precio de la vivienda se contiene en el arranque de 2025: datos, evolución y cuota media de las hipotecas Francisco Poyato Tinsa sitúa a la provincia cordobesa como la única junto a Cáceres de España donde bajó el coste entre enero y marzo de este año

En cuanto al total de fincas (urbanas y rústicas), se constituyeron 743 hipotecas en Córdoba, lo que representa un ligero aumento respecto a junio de 2024 (733), pero una caída si se compara con mayo (802).

Frente a lo que ha sucedido en Córdoba, en todo el territorio nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 31,7% en junio respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 41.834 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022.

Con el avance interanual de junio, que se ha moderado más de 20 puntos respecto al experimentado en mayo (+54,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma doce meses consecutivos de alzas en España.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,5% interanual en junio, hasta los 168.363 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 52,1%, hasta los 7.043,3 millones de euros.

Más temas:

Vivienda

Hipotecas

Córdoba

INE