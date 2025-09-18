Los fines de semana 'electorales' de María Jesús Montero en Andalucía hacen escala en Córdoba: visita...una planta asfáltica

Las autonómicas andaluzas serán, como muy tarde, en junio de 2026 y la política en la región, con el arranque de curso, va cogiendo un tono de larga 'prepreprecampaña' electoral, especialmente para quien tiene más trabajo por delante: la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta y vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Tiene la difícil tarea -titánica, si los sondeos están acertando- de devolver a los socialistas al Palacio de San Telmo y su agenda lo nota. Moreno, necesitada de aumentar su presencia en la región -algo que se ve dificultado por su empeño en seguir estando en el Gobierno central-, parece haber diseñado una suerte de largos fines de semana precomicios en Andalucía, para dejarse notar en la tierra donde disputará las autonómicas.

Y en éste hará parada en la ciudad de Córdoba: será este viernes. Eso sí, o la planificación se la hace un enemigo o no se entiende demasiado que Montero se vaya a hacer 'prepreprecampaña', con el 'traje' oficial de ministra de Hacienda, a una planta asfáltica a eso de las 11.30 horas en el polígono de la Torrecilla.

Allí, si no se da una sorpresa de dimensiones históricas, las posibilidades de que se dé un baño de masas son las mismas que tiene a día de hoy el Córdoba CF de ganar la Champions. Bueno, salvo que la máxima responsable de los socialistas andaluces tampoco ande con mucha ganas de conocer las impresiones de la ciudadanía a pie de calle.

El precedente del pasado fin de semana

Sea por el motivo que sea, allí que acudirá la vicepresidenta primera a visitar la planta asfáltica de marras, puesta en marcha para el arreglo de firme de la A-4 por parte del Gobierno central. Habrá que ver cuál será su agenda pública en los tres próximos días. El pasado fin de semana, el viernes estuvo en Cádiz e hizo doblete. Por la mañana, acto institucional -todo lo institucional que se puede ser en 'prepreprecampaña' autonómica- en un acto en la Zona Franca de la capital gaditana. Por la tarde de ese mismo día, presidió la ejecutiva regional del PSOE en El Puerto de Santa María.

El domingo, tuvo también doble sesión en Málaga: visita con Pedro Sánchez en su condición de presidente del Gobierno a una promoción de VPO y luego mitin socialista igualmente con Pedro Sánchez, como líder nacional de las siglas del puño y la rosa.