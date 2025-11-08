Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

previa

El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba llega a su ecuador con siete conciertos previstos

La pianista rusa Anna Geniushene actúa esté sábado en el Conservatorio Superior de Música

El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba recibe el ímpetu y del joven intérprete japonés Mao Fujita

Concierto con la orquesta de Córdoba en la pasada edición del Festival de Piano Rafael Orozco
Concierto con la orquesta de Córdoba en la pasada edición del Festival de Piano Rafael Orozco Ángel Rodríguez
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba, organizado y patrocinado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, y copatrocinado por la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasur, alcanza estos días su ecuador.

Aun así, el mes de ... noviembre sigue cargado de propuestas: siete conciertos más completarán una edición que ya ha brillado con las actuaciones de pianistas tan destacados como Eldar Nebolsin, Mao Fujita, Josep M. Colom y Jean-Paul Gasparian. La programación continúa ahora con nuevas citas de primer nivel que mantienen vivo el espíritu del festival.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app