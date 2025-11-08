El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba llega a su ecuador con siete conciertos previstos

El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba, organizado y patrocinado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, y copatrocinado por la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasur, alcanza estos días su ecuador.

Aun así, el mes de ... noviembre sigue cargado de propuestas: siete conciertos más completarán una edición que ya ha brillado con las actuaciones de pianistas tan destacados como Eldar Nebolsin, Mao Fujita, Josep M. Colom y Jean-Paul Gasparian. La programación continúa ahora con nuevas citas de primer nivel que mantienen vivo el espíritu del festival.

El tramo central del festival llega cargado de citas destacadas. Este sábado 8 de noviembre, la pianista Anna Geniushene actuará en el Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' a partir de las 20.00 horas. La artista moscovita interpretará piezas de Schumann, Mozart y Tchaicovsky. Galardonada en prestigiosos premios internacionales, es profesora y participa como jurado en conciertos.

Ciclo de Bach

Este domingo comenzarán los dos conciertos dedicados a Bach con la participación de cuatro reconocidos pianistas junto a la Camerata Gala. Cristina Lucio-Villegas y Óscar Martín lo harán este fin de semana y Patricia Arauzo y Ángel Sanzo, el próximo domingo 16. Los conciertos tendrán lugar a las 12.00 horas en el Conservatorio Músico Ziryab.

De este modo, Lucio-Villegas, Martín y la Camerata Gala desarrollarán diversas obras para teclado del compositor alemán Johann Sebastian Bach en la que será una buena oportunidad para acercarse a la música de este histórico autor del barroco.

El viernes 14 de noviembre, la Mezquita-Catedral de Córdoba será escenario de una de las veladas más especiales del programa. El Coro Ziryab y la Orquesta de Córdoba abrirán el concierto con obras de música sacra, y en la segunda parte la pianista Martina Filjak se unirá a la formación para interpretar el Concierto para piano y orquesta número 1 de Johannes Brahms, una obra que no se ha escuchado en Córdoba en los últimos años, tal como destacó la dirección artística del festival.

Programación Festival de Piano 'Rafael Orozco' de Córdoba Sábado 8. 20.00. Anna Geniushene en el Conservatorio Superior Rafael Orozco

Domingo 9. 12.00. Cristina Lucio-Villegas e Isabel Dobarro con la Camerata Gala en el conservatorio Músico Ziryab. Ciclo Bach

Viernes 14. 20.00. Mezquita-Catedral. Martina Filjak, Coro Ziryab y Orquesta de Córdoba

Sábado 15. 20.00. Nelson Goerner en el Teatro Góngora

Domingo 16. 12.00. Patricia Arauzo y Ángel Sanzo con la Camerata Gala

Jueves 20. 20.00. Pianista Laureado en el Concurso Chopin

Viernes 21. 20.00. Marc-André Hamelin en el Teatro Góngora

Al día siguiente, el sábado 15 de noviembre, el Teatro Góngora recibirá a las 20.00 horas al pianista Nelson Goerner, y el jueves 20 de noviembre volverá la actividad al Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' con la actuación de uno de los músicos laureados en el XIX Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin.

Gracias al acuerdo firmado el año pasado entre ambas instituciones, el festival acogerá a uno de los premiados de la edición de este año, cuyo nombre todavía se desconoce, pero promete ser uno de los platos fuertes de la edición del Festival de Piano Rafael Orozco.

EL punto final llegará el viernes 21 de noviembre, de nuevo en el Teatro Góngora a las 20.00 horas, con el recital del prestigioso pianista Marc-André Hamelin. Será el clímax de una nueva edición que trae a Córdoba más de 30 artistas internacionales y cultura a través de la música clásica. Cabe recordar que todos los conciertos del festival son de entrada libre hasta completar aforo, excepto los conciertos del Teatro Góngora, que tienen un precio de 12 euros cada uno.