Festival de la Guitarra 2023: La Tremendita lleva su flamenco rompedor al Teatro Góngora

Nacida en una casa del barrio sevillano de Triana donde mamó el flamenco, Rosario 'La Tremendita' es considerada como «la protagonista de la última gran revolución del cante jondo». Además de cantaora es compositora, productora, letrista y multiinstrumentista: se acompaña de guitarra, bajo eléctrico y percusión. Desde sus comienzos estudia la tradición partiendo del respeto, crea sin perder su esencia, el flamenco, y transita hacia una evolución natural como gran conocedora del género, a la vez que se constituye en una artista inquieta, hija de su tiempo, con un irrefrenable afán investigador y renovador que absorbe influencias actuales sin perder las raíces.

La Tremendita llega al Festival de la Guitarra de Córdoba para presentar en el Teatro Góngora la primera parte de su doble álbum, Tremenda. Principio y origen. Se trata de un trabajo que supone un viaje desde el flamenco más vanguardista al más tradicional, a través de una revisión del cante jondo y de la construcción de una atmósfera electrónica dominada por el bajo y los sintetizadores. Desde las letras tradicionales a las vanguardistas. Un viaje desde hoy hasta ayer, a través de una superficie sonora contemporánea que camina entre la electrónica, el funk, el jazz y lo experimental.

Noticia Relacionada El vibrante concierto de Hombres G en Córdoba, en imágenes Rafael Carmona La mítica banda de David Summers, que cumple 40 años en los escenarios, logra llenar la plaza de toros de Los Califas con un ambientazo de lujo

Esta primera parte del doble álbum es, de este modo, una profunda investigación del cante jondo, pero sin ataduras estilísticas, ni reglas, donde se revisa la tradición desde la «impureza», que viene articulada por sonoridades, a priori, muy alejadas del flamenco tradicional. En definitiva, dos mundos que son uno. El álbum ha obtenido el Premio MIN de la Música Independiente al Mejor Álbum de Flamenco (2022).

Rosario Guerrero, la hija de El Tremendo, dice ser consecuencia de su tiempo y sentirse bien si el público la ubica cerca de Niño de Elche o de Rocío Márquez, otros cantaores que, según algunos, están buscando su camino alejados de la tradición. Pero ella matiza que no se siente «exflamenca», como dice ser el de Elche: «Yo no soy ex flamenca para nada, yo soy flamenca por los cuatro costados». «Con algunos compañeros es verdad que siento más similitud, con otros menos, pero soy hija de mi tiempo y formo parte de esa corriente». Lo que ella quiere, concluye, es «contar el flamenco desde hoy». Algo que viene haciendo desde A tiempo (2010), su primer álbum y gran reto; Fatum (2012), con el que obtiene la primera nominación en los Grammy Latinos a Mejor álbum Flamenco, reconocimiento que obtendría también con Delirium Tremens (2018), y Qasida (2015), un concierto en directo junto al cantante iraní Mohamed Motamedi.

En el escenario del Teatro Góngora (domingo, 20.30 horas), junto a La Tremendita (cante, bajo eléctrico y guitarra), estarán Joselito Acedo (guitarra), Pablo Martín Jones (batería y electrónica), David Sancho (teclados) y Juanfe Pérez (bajo eléctrico).

Gran Teatro

Carlos Varela, uno de los cantautores más destacados de la Nueva Trova Cubana participa por vez primera en el Festival de la Guitarra de Córdoba cuando cumple 40 años de una intensa carrera musical. El Gran Teatro de Córdoba será escenario hoy (20.30 horas) de su concierto, enmarcado en la gira que está realizando por España. Junto a su banda interpretará temas clásicos y antológicos de su repertorio, además del estreno de nuevas canciones que formarán parte de un nuevo disco.

Nacido en La Habana, Carlos Varela se dio a conocer en los escenarios de su país a finales de los años 80. Su música se encuentra más cerca del rock latino, en todas sus variantes, que de la música cubana tradicional. El cantautor, graduado también en Artes Escénicas, ha mantenido una obra de referencia dentro de la historia de la música cubana, con la que ha abordado de manera crítica, pero al mismo tiempo poética, los conflictos que se viven en la isla. Pero también le preocupan los temas de actualidad, como demuestra su anterior trabajo, El grito mudo (2019), donde denuncia el acoso infantil y juvenil.

Noticia Relacionada El espectacular concierto de Gregory Porter en la Axerquía, en imágenes Fran Pérez El jazz inunda el segundo día del Festival de la Guitarra de Córdoba

Entre los temas emblemáticos de su repertorio se encuentran Habáname, Como los Peces — canción con la que ganó el Premio Ondas de la Música al Mejor Artista Revelación en 1995—, Muros y puertas, Jalisco Park o La feria de los tontos. Sus composiciones son profundas, filosóficas y cargadas de emoción, con una lírica que constantemente evoca imágenes. Sus letras, casi cinematográficas, se han definido como «puentes que unen y acortan distancias».