'Sabor a Córdoba' vuelve con fuerza empresarial y el sabor más local

La cita sirve de escaparate para que los municipios exhiban sus múltiples productos a los visitantes y se celebrará este fin de semana en el Centro de Ferias de Córdoba

Gastronomía de la dehesa y sabores auténticos en Los Pedroches

El aceite de Baena en la pasada edición de la feria 'Sabor a Córdoba' Ángel Rodríguez
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

La feria alimentaria de la provincia de Córdoba 'Sabor a Córdoba' celebra en noviembre su segunda edición tras el éxito del año pasado. El evento servirá para poner en valor los productos de la agroindustria cordobesa, realzando también las empresas y los municipios ... de la provincia. Durante tres días hay una programación variada con actividades, talleres, degustaciones para todos los públicos.

