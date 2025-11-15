Feria 'Sabor a Córdoba': un festín multitudinario para los sentidos

Más de medio centenar de expositores con un profuso abanico de productos para espolear las adormecidas papilas gustativas; un evento en el que el sentido del gusto es el principal objetivo para lisonjear con un propósito clave: dar a conocer la rica tradición gastronómica y ... los productos locales de la provincia. Una multitud de asistentes han deleitado este sábado sus paladares en la segunda edición de la feria alimentaria 'Sabor a Córdoba', una cita que arrancó el viernes y concluye este domingo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, y que reúne a más de 50 empresas productoras en una convocatoria que gana enteros en el calendario del sector agroalimentario cordobés.

En el espacio de muestras, en el que hoy resultaba complicado transitar ante la gran afluencia de visitantes (a los que la borrasca Claudia no consiguió intimidar), los asistentes han podido conocer y probar desde aceites, embutidos, quesos, hasta vinos, dulces y productos ecológicos, entre otros muchos. Además, 46 ayuntamientos y distintas instituciones tienen en este escaparate la posibilidad de mostrar lo mejor de sus recursos naturales, turísticos y culturales.

Durante la jornada de estre sábado, a media mañana, el Consistorio de El Guijo explicaba en el escenario para actividades los últimos hallazgos en el yacimiento de Majadaiglesia, mientras el público aguardaba para hincar el diente a la degustación de dulces típicos de la localidad preparados para la ocasión.

Entre tanto, las colas se agolpaban para acceder a los túneles del vino y del aceite, sendos pasillos que son, sin duda, uno de los principales reclamos de la feria: el primero, con más de 150 muestras de los distintos tipos de caldos entre espumosos, frizantes, vermús, vinos blancos jóvenes, de tinaja, fino, oloroso, palo cortado, etc. El segundo, con las distintas variedades de las Denominaciones de Origen de AOVE cordobesas, los 6 aceites premiados del Concurso 'Premio Diputación de Córdoba' y el de las 14 firmas participantes.

Escaparate

Los productores presentes en el evento han ensalzado el acierto de la cita, organizada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco). Entre ellos, José Antonio Serrano, de la Quesería Marqués del Valle, quien destaca la importancia de este tipo de eventos para dar a conocer los productos cordobeses. «La feria está muy bien organizada, y es una excelente oportunidad para promocionar productos locales como nuestros quesos, que llevan más de 21 años en el mercado. El público está respondiendo muy bien, y nos da la posibilidad de que los consumidores prueben nuestras novedades, como el queso con virutitas de jamón ibérico o el queso bañado en vino Pedro Ximénez. Es fundamental que más gente conozca la variedad de productos artesanos que ofrecemos», ha comentado Serrano.

Por su parte, Encarni Blancas, de Aceites Monteoliva de Cabra, ha puesto de manifiesto cómo feria de este tipo resultan cruciales para la promoción de sus productos. «Desde 1949, nuestra almazara ha apostado por la calidad, y este tipo de ferias son ideales para que el público conozca nuestras variedades, especialmente el aceite pajarero, que es muy exclusivo. Participamos en muchas ferias, pero 'Sabor a Córdoba' es un escaparate perfecto para llegar a más gente. Aquí, los asistentes puede probar nuestros aceites de las Denominaciones de Origen de la comarca, y el interés que hemos visto en el pajarero ha sido excelente. Eventos como este nos permiten seguir creciendo y llevando nuestros productosa un público más amplio»,ha explicado Blancas.

Rubén Bergillos, gerente de Bodegas Hathor de Moriles, también coincide en las oportunidades que se abren para los productores. En su caso, destaca la gran acogida que ha tenido su rebujito en lata, un producto innovador que están promoviendo en la cita. «Es el primer año que participamos y la respuesta ha sido increíble. El rebujito en lata ha impactado a todos, ya que nunca antes se había visto algo así en el mercado. Además de nuestros vinos, que también son bien recibidos, estamos muy contentos con la posibilidad de presentarnos a nuevos distribuidores y hacer crecer nuestra presencia en el mercado de Córdoba. Esta feria ha sido una excelente plataforma para introducirnos aún más en la provincia», ha comentado Bergillos.

Clausura

Este domingo, la feria 'Sabor a Córdoba' cierra con una intensa programación que combinará showcookings, talleres, exposiciones y actuaciones en vivo. Entre los principales eventos del día destacan el showcooking de Productos Moreno Ahuevo y Alimentación SL, un taller de alfarería a cargo del Ayuntamiento de La Rambla, y una cata de cervezas Bandolera acompañada de una degustación de patatas fritas gourmet de Transformando S.C.A. y Finca La Pacheca. También se podrá disfrutar de una exposición de escultura y pintura mural del Ayuntamiento de Pedro Abad.