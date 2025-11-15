Suscríbete a
centro de exposiciones, ferias y convenciones

Feria 'Sabor a Córdoba': un festín multitudinario para los sentidos

La cita congrega este sábado a cientos de visitantes que han podido degustar los productos de las más de 50 firmas que participan hasta este domingo en la cita

En imágenes, el multitudinario sábado en la feria 'Sabor a Córdoba'

Visitantes probando una de las degustaciones de la feria
Visitantes probando una de las degustaciones de la feria Valerio merino
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Más de medio centenar de expositores con un profuso abanico de productos para espolear las adormecidas papilas gustativas; un evento en el que el sentido del gusto es el principal objetivo para lisonjear con un propósito clave: dar a conocer la rica tradición gastronómica y ... los productos locales de la provincia. Una multitud de asistentes han deleitado este sábado sus paladares en la segunda edición de la feria alimentaria 'Sabor a Córdoba', una cita que arrancó el viernes y concluye este domingo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, y que reúne a más de 50 empresas productoras en una convocatoria que gana enteros en el calendario del sector agroalimentario cordobés.

