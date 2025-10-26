La Feria del Libro de Córdoba cierra su 50º edición con «muy buenas sensaciones»

La 50 edición de la Feria del Libro de Córdoba ha cerrado este domingo con «muy buenas sensaciones», según asegura el presidente de la Asociación de Librerías y Papelerías de Córdoba (Aplico), José Luis Duval, quien ha asegurado, en declaraciones a ABC, que «a ... falta de los datos definitivos sobre asistencia y ventas, las impresiones son muy alentadoras».

En este sentido, Duval ha explicado que «estamos muy contentos con la actividad, las presentaciones y todo lo que se ha hecho en la feria». Según el portavoz de Aplico, los fines de semana y el día de San Rafael -cuando se regalaron 500 porciones de pastel cordobés con la compra de un libro- fueron los momentos de mayor afluencia, y actividades como cuentacuentos, talleres y presentaciones infantiles contribuyeron a mantener la feria animada durante toda la jornada.

En cuanto a las ventas, Duval confía en que hayan sido iguales o superiores a las del año pasado, aunque la confirmación se realizará tras un sondeo entre librerías y editoriales que finalizará esta semana. Además, ha destacado el impacto de las firmas de autores destacados, como la reciente sesión de Sandra Morales, que se prolongó durante más de cuatro horas debido a la multitud de asistentes.

El cambio de fecha a octubre, coincidiendo con el día de San Rafael, también ha sido valorado positivamente por los organizadores. «Nos ha permitido disponer de más autores. Las sensaciones y la participación nos hacen pensar que esta fecha funciona bien para la feria», ha afirmado Duval.

Respecto a la gestión, que por primera vez a estado a cargo de Aplico, su presidente ha destacado que ha sido un trabajo «muy duro», pero que gracias al apoyo de las instituciones y de la empresa Bergo Servicios Culturales, que se ha ocupado de la coordinación, la producción, la gestión, todo ha salido según lo previsto.

Fechas para el año que viene

Este año, la feria ha contado con 48 casetas de editoriales y librerías, el máximo que permite el espacio del Bulevar del Gran Capitán, donde se celebra tradicionalmente. «Se han quedado algunas fuera. La única forma de darles cabida a todas sería un cambio de ubicación que ni siquiera nos planteamos. Nos gusta mucho el bulevar», ha dicho Duval.

Con la mirada puesta en próximas ediciones, el presidente de Aplico ha explicado que la programación de autores y novedades del próximo año dependerá de las fechas de lanzamiento de nuevos títulos, y que todavía no hay decisiones sobre nombres concretos ni tampoco si se repetirá el evento en octubre: «En el sondeo que hemos enviado a los libreros les hemos propuesto tres fechas: abril, octubre y noviembre. Pero, como digo, octubre ha ido bien», ha concluido Duval.