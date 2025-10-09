La Federación de Empresarias de Córdoba aborda en un foro el papel de las mujeres en el sector tecnológico

El evento ha contado, según ha informado este colectivo en un comunicado, ha contado con una nómina de diez ponentes: mujeres «referentes» en el mundo de la tecnología. Compartieron su experiencia, conocimiento y visión a través de los monólogos 'Fuera de Guion', ofreciendo una mirada diversa, creativa y real sobre los retos y oportunidades del sector.
Las ponentes fueron Silvia Barquero; Olga Reus; Laura Raya; África Villén; María José Martín; Ana María García; Mamen Tejero; Teresa Medina; Sofía Martínez y Piedad Rodríguez. El encuentro, que reunió a más de 200 mujeres en los cines de El Tablero entre empresarias, profesionales y estudiantes, ha servido para subrayar la importancia de impulsar espacios donde la mujer tenga voz y protagonismo en el desarrollo tecnológico.
FEPC reafirma así su compromiso con la igualdad de oportunidades, la innovación y el empoderamiento femenino, pilares fundamentales para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible.
El acto ha contado también con la participación institucional de Arístides Bermejo Hernández, coordinador general de Turismo e Igualdad del Ayuntamiento, y de Sara Pinzi, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba. Ambos han señalado «el papel decisivo de las mujeres en un ámbito clave para el desarrollo social y económico».
