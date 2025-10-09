La Federación de Empresarias de Córdoba aborda en un foro el papel de las mujeres en el sector tecnológico

La Federación de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) ha celebrado este jueves una jornada bajo el lema 'Fuera de Guion: la mujer en el ámbito de la tecnología', un encuentro organizado en colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento, con el ... objetivo de visibilizar el talento, liderazgo y contribución de las mujeres en el sector tecnológico.

El evento ha contado, según ha informado este colectivo en un comunicado, ha contado con una nómina de diez ponentes: mujeres «referentes» en el mundo de la tecnología. Compartieron su experiencia, conocimiento y visión a través de los monólogos 'Fuera de Guion', ofreciendo una mirada diversa, creativa y real sobre los retos y oportunidades del sector.

Las ponentes fueron Silvia Barquero; Olga Reus; Laura Raya; África Villén; María José Martín; Ana María García; Mamen Tejero; Teresa Medina; Sofía Martínez y Piedad Rodríguez. El encuentro, que reunió a más de 200 mujeres en los cines de El Tablero entre empresarias, profesionales y estudiantes, ha servido para subrayar la importancia de impulsar espacios donde la mujer tenga voz y protagonismo en el desarrollo tecnológico.

FEPC reafirma así su compromiso con la igualdad de oportunidades, la innovación y el empoderamiento femenino, pilares fundamentales para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

El acto ha contado también con la participación institucional de Arístides Bermejo Hernández, coordinador general de Turismo e Igualdad del Ayuntamiento, y de Sara Pinzi, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba. Ambos han señalado «el papel decisivo de las mujeres en un ámbito clave para el desarrollo social y económico».