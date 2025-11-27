Ya hay fecha para el desfile de moda flamenca de Alcer: estos son los diseñadores que desfilarán

La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) celebrará, un año más, su ya tradicional desfile de moda flamenca en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad, que este año contará con dos pasarelas los días 17 y 22 ... de febrero. La cita llega a su décima edición como un evento consolidado en el calendario solidario cordobés, en la que colaboran una treintena de entidades y empresas.

Sobre las pasarelas, la primera de ellas tendrá lugar el martes 17 de febrero, a cargo del diseñador y estilista cordobés Francisco Tamaral, junto con los mantones de la Casa Foronda, centenaria marca sevillana. La segunda cita será el domingo 22 de febrero, con la participación de Sara de Benítez, que presentará su colección 'De Córdoba a Sevilla'.

Desfile de Francisco Tamaral y Casa Fordonda Día: martes, día 17 de febrero de 2026

hora: 18.30 h

Lugar: Real Círculo de la Amistad

Los desfiles serán presentados por Rafael Castejón, y están ilustrados en esta edición con un cartel de Fernando Herrera.

Desfile de Sara de Benítez Día: domingo, día 22 de febrero de 2026

hora: 18.30 h

Lugar: Real Círculo de la Amistad

Las entradas, con un coste de 15 euros, estarán destinadas en su totalidad a los proyectos de Alcer Córdoba y podrán adquirirse en la sede de la asociación, en el Real Círculo de la Amistad y en Centro de Diálisis Perpetuo Socorro.