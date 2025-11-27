Suscríbete a
Ya hay fecha para el desfile de moda flamenca de Alcer: estos son los diseñadores que desfilarán

La cita tendrá lugar en febrero, con dos pasarelas, en el Círculo de la Amistad

La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) celebrará, un año más, su ya tradicional desfile de moda flamenca en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad, que este año contará con dos pasarelas los días 17 y 22 ... de febrero. La cita llega a su décima edición como un evento consolidado en el calendario solidario cordobés, en la que colaboran una treintena de entidades y empresas.

