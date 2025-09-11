Las farmacias cordobesas divulgarán con un libro la prevención de enfermedades cardiovasculares

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y la Fundación Bidafarma han unido sus fuerzas en un proyecto pionero para la mejora de la educación de la población cordobesa en el ámbito de la salud cardiovascular y la prevención de este tipo de enfermedades: la edición del libro 'Salud Cardiovascular en la Farmacia', que ha sido presentado hoy en la sede del Imibic.

La publicación ofrece consejos y pautas de recomendación para gozar de una buena salud en nuestro sistema cardiovascular, evitar dichas patologías a través de estilos de vida saludable, y cumplir de forma correcta con los tratamientos en el caso de los pacientes ya diagnosticados con este tipo de enfermedades, lo que permite aumentar el grado de adherencia a las terapias y cambiar los comportamientos o conductas de los pacientes o las personas que tienen mayor riesgo de padecerlas.

«Nuestra profesión tiene una clara vocación de servicio y de colaboración con otras instituciones, con propuestas destinadas dirigidas a mejorar la salud de los ciudadanos, no sólo en lo relacionado con el acceso y dispensación de los medicamentos, sino en otras asuntos como la educación para la salud de la población, el seguimiento de los tratamientos, o la prevención y detección precoz de las enfermedades, como es este caso», ha señalado Rafael Casaño, presidente del Colegio de Farmacéuticos.

El presidente de la Fundación Bidafarma, Leandro Martínez, ha afirmado que «desde la Fundación creemos firmemente que la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades deben formar parte de la labor diaria en las farmacias. Y si hay un ámbito en el que esta presencia es urgente y necesaria, es el de la salud cardiovascular».

Algunos de los aspectos y temas que se abordan en la guía destacan los referentes a la evaluación del riesgo cardiovascular, el estilo de vida saludable para prevenir problemas cardiovasculares o los dedicados a algunas de las principales patologías en este campo, como la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, la diabetes, la obesidad, el infarto de miocardio, el ictus, o la insuficiencia cardíaca. Además de otras cuestiones no menos importantes como la adherencia al tratamiento cardiovascular, o qué se debe tener en cuenta cuando el farmacéutico dispensa la medicación para estas enfermedades.

La presentación de dicha publicación ha contado con la asistencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García; la delegada de la Consejería de Salud y Consumo en Córdoba, Mª Jesús Botella; el vicerrector de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Córdoba, Rafael Solana; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingorance; el director científico del Imibic, Pablo Pérez; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño; y el presidente de la Fundación Bidafarma, Leandro Martínez.

