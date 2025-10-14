La familia de un profesor de la Universidad de Córdoba pide ayuda para repatriarlo de una UCI en Vietnam en un avión medicalizado

La familia de Juan Manuel Serradilla, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba, ha hecho un llamamiento público a través de redes sociales -en concreto de la web gofundme.com- para recaudar fondos ... con el fin de repatriar al docente desde Vietnam, donde permanece hospitalizado en estado crítico tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico.

Según explica su hija Sara en esta web, Juan Manuel, su padre residente ahora en Santander, se encontraba realizando un viaje turístico en grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando el pasado 10 de septiembre tuvo que ser ingresado de urgencia en el FV Hospital de Ho Chi Minh (Saigón). Desde entonces, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), acompañado por su pareja y su hija, que viajó de inmediato a Vietnam tras conocer la gravedad de su estado.

Aunque contaba con un seguro de viaje, la cobertura ya ha alcanzado su límite. «Si seguimos aquí, los gastos médicos y de estancia se acumulan rápidamente, y además necesitamos poder traerlo a España lo antes posible«, ha explicado en esta web de recaudación de fondos, a la que ha tenido acceso ABC, su hija Sara.

Los médicos que lo atienden consideran inviable un traslado en vuelo comercial con escolta médica, opción que cubriría el seguro, según su hija, «debido a la delicada situación clínica del profesor«. La única posibilidad segura de repatriación sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste, según la familia, es extremadamente elevado -en torno a 200.000 euros- y está fuera de su alcance económico.

«Ponemos en marcha esta recaudación para hacer posible la vuelta a casa de Juanma en condiciones seguras y dignas. Nuestro deseo es poder trasladarlo a Córdoba para que pueda continuar allí su recuperación y cuidado», ha afirmado su hija.

La familia ha agradecido además las muestras de apoyo recibidas -hasta ahora han logrado reunir unos 48.000 euros- y han asegurado que están disponibles para ofrecer cualquier documentación o información adicional que acredite la situación médica y económica del profesor.