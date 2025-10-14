Suscríbete a
sociedad

La familia de un profesor de la Universidad de Córdoba pide ayuda para repatriarlo de una UCI en Vietnam en un avión medicalizado

Su hija, a través de una página de 'crowdfunding', ha lanzado un SOS para traer a su padre ingresado grave por un 'shock' séptico

Juanma (en el centro) precisa un avión medicalizado que lo traiga de vuelta de Vietnam
Juanma (en el centro) precisa un avión medicalizado que lo traiga de vuelta de Vietnam
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La familia de Juan Manuel Serradilla, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba, ha hecho un llamamiento público a través de redes sociales -en concreto de la web gofundme.com- para recaudar fondos ... con el fin de repatriar al docente desde Vietnam, donde permanece hospitalizado en estado crítico tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico.

