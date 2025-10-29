Suscríbete a
Inundaciones en calles y casas y caídas de árboles en Sevilla con más de 600 incidencias registradas
El Ayuntamiento de Sevilla eleva al nivel uno su plan de emergencia tras más de 115 litros de agua en 13 horas

La familia del profesor cordobés ingresado en Vietnam necesitan aún casi 200.000 euros para lograr su repatriación

Los familiares encuentran una empresa que puede realizar el viaje pero cuesta unos 350.000 euros y sólo han conseguido recaudar 162.000 euros

Qué es la pancreatitis aguda necrotizante que tiene ingresado a un turista español en una UCI de Vietnam

El profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, en el centro de la imagen
El profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, en el centro de la imagen

La familia de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander que permanece en la UCI de un hospital de Vietnam, tras ser ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda ... con shock séptico, ha encontrado una empresa para traerlo de vuelta a España en un avión ambulancia y ha incrementado el objetivo del 'crowdfunding' hasta los 350.000 euros, de los que ya ha recaudado más de 160.000 euros a través de la web 'gofundme.com'.

